阿拉斯加航空 收購夏威夷航空

阿拉斯加航空集團(Alaska Air Group)同意以19億元價格收購競爭對手夏威夷 航空(Hawaiian Airlines)；不到兩年出現第二椿航空公司合併案，可能引發另一場潛在的監管大戰。

阿拉斯加航空將向夏威夷航空支付每股18元的價格，並承擔其9億元的債務。

該航空公司一直在努力應對茂宜島野火、西南航空日益激烈的競爭等挑戰。西南航空近年增加在夏威夷的服務，但疫情 後往返亞洲的旅行復甦緩慢。自2020年初以來，夏威夷航空只有一季出現盈餘，而隨著疫情消退，阿拉斯加航空和其他航空公司已恢復更為穩健的財務基礎。

當航空業者打算結盟以更能與大型競爭對手競爭時，遭到拜登總統司法部 的強烈反對。今年稍早，司法部贏得一場訴訟，終止捷藍航空和美國航空在東北部的區域合作關係。

司法部也提起訴訟，阻止捷藍航空收購廉價航空精神航空的提案。預計審判將在未來幾天結束。

夏威夷航空和阿拉斯加航空表示，預計交易將在12至18個月內完成，但須獲得監管機構和夏威夷航空股東的批准。

阿拉斯加航空CEO米尼庫奇(Ben Minicucci)對該交易將獲得批准充滿信心，理由是雙方有12個重疊市場、每日總計1400趟航班以及更大的飛行網絡，這將使該航空公司能夠與四大航空公司競爭。

合併後的公司將設在阿拉斯加航空總部所在地西雅圖，並由米尼庫奇領導。

兩家航空公司將保留各自航空公司的品牌，但在單一平台下運作，合併為一個擁有365架飛機、138個航點的機隊。

此次合併將使阿拉斯加航空從夏威夷群島飛往整個北美目的地的直達或轉飛航班數量增加3倍。它還將把夏威夷航空往返亞洲的長途航班納入阿拉斯加旗下。夏威夷航空去年達成協議，為亞馬遜提供改裝貨機飛行服務。