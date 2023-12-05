連漲可能過頭 科技股遭拋售

美股收跌，投資 人質疑市場在連續5周上漲後是否有些過頭。

道瓊工業指數下跌41.06點或0.11%收3萬6204.44點。史坦普500指數下跌24.85點或0.54%至4569.78點。那斯達克 指數下跌119.54點或0.84%至1萬4185.49點；投資人拋售了今年來引領市場上漲的大型科技公司股。

隨著股市停滯，比特幣 和黃金本周開始上漲。比特幣突破4.1萬元大關，創下19個月新高，而黃金則達到史上最高名目盤中水平。

隨著比特幣上漲，Marathon Digital和Riot Platform都上漲超過8%。MicroStrategy和Coinbase分別上漲6.74%和5.48%。

阿拉斯加航空集團(Alaska Air Group)同意以19億元收購競爭對手夏威夷航空(Hawaiian Airlines)，以擴張西岸版圖；股價下跌14.24%。

4日的走勢代表市場在經歷強勁走升後的回檔。科技股走勢掙扎，輝達下跌2.58%，而微軟和Meta均下跌超過1%。

雖然主要股指下跌，但小型股表現仍佳。羅素2000指數上漲1.04%。

道指跌幅窄於其他兩大指數，部分原因是一群上漲的個股帶動。3M上漲3.6%，默克(Merck)、Nike和家得寶(Home Depot)上漲超過1.3%。這些漲勢有助於抵消市場拋售；英特爾和Salesforce表現最差，兩者下跌逾3%。