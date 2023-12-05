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美股最錢線/明年榮景看好 郵輪產業爆發

財經新聞組／綜合報導

郵輪業者和旅行社都認為，明年對於郵輪假期來說似乎會是全面爆發的一年，因為各種收入和預算水平的遊客預訂郵輪的數量，甚至比新冠疫情之前還要多。

旅客都想在2024年乘坐郵輪，因為它們仍然比陸上旅行便宜。隨著入住率接近疫情前的水平，郵輪業者計劃未來幾個月提高價格。

Cruise Compete執行長李文斯坦(Bob Levinstein)表示：「總體來說，市場非常強勁，尤其是最高端豪華遊輪的高端市場。」

Truist Securities分析師史科爾斯(Patrick Scholes)表示，即使遊客取消或延後前往中東的度假計畫，2024年郵輪預訂量仍將創下歷史新高。在以色列10月7日遭襲事件之前，2024年全行業預訂量比2019年高出約25%。2024年11月的預訂量比2019年同期高出約20%。

皇家加勒比集團CEO利伯蒂(Jason Liberty)在10月的財報電話會議上表示：「2024年的需求持續加速，預訂量持續大幅超過2019年水平。」該公司第3季回頭客數量增加了一倍。

根據國際郵輪協會(CLIA)的數據，預計2024年將有約3570萬名乘客搭乘郵輪，高於2023年的3150萬人次，比2019年啟航的乘客數量增加6%。

唯一阻礙業績的事是沒有足夠容量來滿足所有需求。嘉年華CEO韋恩斯坦(Josh Weinstein)在9月表示，雖然運力較2023年增加了5%，但2024年的運量仍將減少，因為公司可能會無位可賣。

總部位於北卡羅來納州亨特斯維爾的旅行社Marvelous Mouse Travels老闆迪倫(Kari Dillon)表示，該旅行社已開始規劃2024年的迪士尼郵輪假期，需求量大大超過2018年和2019年的預訂量。

線上旅遊公司也注意到郵輪的榮景。Booking Holdings旗下最大品牌Booking.com於11月推出郵輪業務，以抓住不斷成長的郵輪需求。（財經新聞組）

疫情 北卡羅來納州 CEO

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