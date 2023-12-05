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看好Fed降息 金價創新高

財經新聞組／綜合報導
押寶Fed已結束升息周期，金價創下新高。（路透）
押寶Fed已結束升息周期，金價創下新高。（路透）

COMEX黃金期貨站上每盎司2150元，續創歷史新高；現貨黃金也飆升至2144元，刷新今年5月創下的歷史高點。

市場分析認為，本輪金價連創新高背後最大推手，可能是對聯準會降息的押注；其他推升因素還包括地緣政治因素、全球央行超強勁買入等。展望未來，分析師認為黃金明年仍能維持漲勢。

美國11月ISM製造業指數為46.7，低於預期的47.6，與10月持平，低於市場預期。PMI繼續低於榮枯線50，進一步加大了市場對於聯準會本輪升息周期已經結束，甚至最快可能在2024年3月開始降息的預期，黃金價格因此得到支撐。

瑞銀預計，聯準會降息預期加上實質利率下跌，黃金在2024年和2025年可能會再創下新高。瑞銀預測聯準會將在2024年第1季降息；如果今年12月暫停升息，這將繼續證實聯準會傾向於在最後一次升息後的6個月左右開始降息。

瑞銀觀察黃金在聯準會歷次升息周期後的表現發現，在升息周期結束後的3個月左右金價往往會下跌2%；但接下來6個月內會上漲7%。

此外，瑞銀還表示，實質利率也是金價的主要驅動因素。雖然兩者關聯性程度隨著時間而變化，但其間的不對稱性始終存在。10年期美債殖利率每下降100個基點，黃金就上漲11%，但在出現同等漲幅時，黃金只下跌4.2%。

瑞銀還發現，當實質利率低於1.25%並繼續下降時，金價漲幅會更大，甚至會達到14%。

此外，地緣政治因素也在短期推升金價。比如，市場對中東緊張局勢進一步蔓延的擔憂快速升溫，由此引發的避險買盤給金價提供支撐。

再者，全球央行持續購買黃金對金價也有支撐作用。世界黃金協會(WGC)的數據顯示，2023年第3季全球央行淨買進黃金337噸，為有史以來第3高單季淨買進數量；今年前3季全球央行購金需求同比增加14%，達到創紀錄的800噸。

金價 聯準會 降息

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