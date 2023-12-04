我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華女退學史丹福 新創AI公司 吸引矽谷大老競相投資

回應國籍爭議 蕭美琴：從未放棄中華民國國籍 沒有回復的問題

彭博：美股將有聖誕行情

編譯陳苓／綜合外電
彭博經濟學家認為，本周美股將出現聖誕行情。(路透資料照片)
彭博經濟學家認為，本周美股將出現聖誕行情。(路透資料照片)

在美股上周強勢勁揚後，市場持續緊盯牽動聯準會（Fed）降息前景的蛛絲馬跡，彭博經濟學家認為，本周將公布的經濟數據可能延續下行趨勢，11月新增就業人口雖可能汽車業罷工結束而暴增，但失業率可能微增，顯露不景氣跡象。這可能強化投資人的降息預期，為聖誕行情發揮助攻效果。

史坦普500指數近來急拉之後，2023年來大漲19.6%，主因是Fed明年降息的預期日益濃厚，季節性因素也提振信心。CFRA的資料顯示，12月是史坦普500全年表現次佳的月份，1945年來平均攀漲1.54%；12月也是最可能走高的月份，上漲機率77%。

Fed官員即將進入12月決策會議前的緘默期，投資人只能從經濟數據揣測決策前景，提高了本周數據的重要性。彭博經濟學家預期，5日發布的10月職缺數量將降至934萬個，11月ISM服務業指數可能下滑至51，顯示服務業景氣降溫。

重頭戲為8日公布的11月就業報告，市場共識為預估新增19萬名非農就業人口，因汽車業罷工結束而被人為推升，失業率則持平在3.9%。但彭博經濟學家預估，上月將新增15萬名就業人口，失業率微升至4%，因失業勞工要花更多時間找到新工作，平均每周工時將減少，平均時薪月增0.2%。

彭博經濟學家認為，最近就業市場已加速降溫，這也是近來通膨趨緩的主因，許多數據都已驟降，上周末亞特蘭大聯準銀行的GDPNow預估本季經濟將成長1.2%，低於一周前的2.1%。

若數據如彭博經濟學家的預期，市場將更加認為Fed明年就會降息，以提振景氣，強化美股往往在12月下半月表現較佳的聖誕行情。不過，表現欠佳個股，12月可能會面臨節稅賣壓的額外壓力，意思是投資人出脫虧損股票，以抵銷賣出獲利資產帶來的資本利得稅。

就業 降息 投資

上一則

末日狂刷 美民眾血拚紓壓

下一則

上大學籌學費 有哪些管道？

延伸閱讀

美股走勢「季節分明」 本月也可期待報聖誕行情佳音

美股走勢「季節分明」 本月也可期待報聖誕行情佳音
超預期 印度上季GDP增7.6%

超預期 印度上季GDP增7.6%
道指漲近300點 史指收今年新高

道指漲近300點 史指收今年新高
中國讓開？印度未來幾年有望引領亞洲成長

中國讓開？印度未來幾年有望引領亞洲成長

熱門新聞

羅傑斯表示，雖然美股上漲，但全球經濟未脫離困難時期，好時光要結束了。（路透）

傳奇投資人羅傑斯示警 「好時光」快要結束了

2023-12-01 01:52
微軟共同創辦人蓋茲（見圖）也愛高股息，他每年靠一個組合笑納4億6,450萬美元股息。(路透)

比爾蓋茲也愛高股息 這五檔股票每年讓他笑納4億股息

2023-11-28 11:27
Nvidia執行長兼共同創辦人黃仁勳卻表示，他還在擔心市值現為約1.19兆美元的輝達，有一天可能會倒閉。（路透）

輝達股價跳漲200%、市值衝破1兆美元 黃仁勳：每天都帶著倒閉的憂慮起床

2023-11-30 06:19
麥格理說，美國經濟的GDP增速遠遠超越GDI，並非好兆頭。 （路透）

美國經濟不妙？金融海嘯爆發前警訊閃現 專家示警「恐比預期糟糕」

2023-12-01 06:22
瑞典電池新創業者Northvolt表示在鈉離子電池技術方面有了新突破。(路透)

讓鋰電池閃一邊？鈉離子電池預告產業面臨新一波變革

2023-11-27 00:41
疫情以來的超額儲蓄，可能在這個假期購物季就用完了。（路透）

疫情以來花錢不眨眼的趨勢 可能到此為止

2023-11-26 20:28

超人氣

更多 >
湯姆克魯斯、巨石強森都輸了 「她」才是票房天皇

湯姆克魯斯、巨石強森都輸了 「她」才是票房天皇
華人區商場又爆打砸搶 現場混亂「大家都在逃跑 」

華人區商場又爆打砸搶 現場混亂「大家都在逃跑 」
蕭美琴仍有美國國籍？事實查核中心查證後這樣說

蕭美琴仍有美國國籍？事實查核中心查證後這樣說
比走1萬步有效 日本醫師推「8秒跳」有效降血壓、減重

比走1萬步有效 日本醫師推「8秒跳」有效降血壓、減重
「堂兄殺人了」紐約皇后區家庭悲劇 5死…2警察被砍傷

「堂兄殺人了」紐約皇后區家庭悲劇 5死…2警察被砍傷