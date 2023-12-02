搶分永續燃料大餅 農業部指「需靠CCUS」：攸關乙醇業生計

為應對暖化造成氣候變遷致災，降低大氣中二氧化碳濃度的技術成為新寵。碳排放示意圖。（美聯社）

農業部 長威薩克表示，中西部地區的乙醇工廠若想在商機快速發展的永續航空燃料市場站得一席之地，就必須普遍取得碳捕捉、再利用及封存技術，這攸關乙醇業與農民生計。

路透報導，美國中西部地區提議建造3條碳捕捉、再利用及封存（CCUS）所需管路，用於運輸、儲存從乙醇工廠所捕獲的碳，減少乙醇業碳排。不過沿線地主擔心土地會被破壞或徵收，強烈抵制管路鋪設。

其中一條從內布拉斯加州 出發的輸送管路已於10月撤銷，另兩條分別從科羅拉多州、愛荷華州出發的管路，也遇到龐大阻力。

美國乙醇業指望靠CCUS技術與配套輸送管路做到減排，好讓產出的乙醇符合供製作永續航空燃料（SAF）的原料標準；永續航空燃料被乙醇業視為帶動成長的重要關鍵。然而業界現遇到CCUS配套管路遭公眾反對而卡關的窘境。

永續航空燃料生產商必須證明能較汽油減少50%碳排，才能享有優厚減稅。

美國農業部長威薩克（Tom Vilsack）與路透社對談時指出，使用生質酒精製作永續航空燃料，會需用上碳捕捉、再利用及封存技術。

威薩克說：「對中西部的人而言，若對搭上生質燃料翻紅的便車感興趣、想蒙永續航空燃料發展之利...就必須設法接觸CCUS技術。」他認為這會影響乙醇業和種植供生質燃料做為原料的玉米農民生計。

威薩克還說，美國財政部今年底將端出備受期待的決策－讓用乙醇製作的永續航空燃料更容易拿到補貼。

為應對暖化造成氣候變遷 致災，降低大氣中二氧化碳濃度的技術成為新寵。碳捕捉、利用與封存（CCUS）就是從像燃煤電廠等化石燃料排放中捕捉二氧化碳的技術。