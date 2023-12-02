我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

搖擺州穆斯林不滿拜登 恐衝擊2024總統大選選情

罷免同黨議長逐出同事 眾院共和黨人創造歷史

搶分永續燃料大餅 農業部指「需靠CCUS」：攸關乙醇業生計

中央社／紐約1日綜合外電報導
為應對暖化造成氣候變遷致災，降低大氣中二氧化碳濃度的技術成為新寵。碳排放示意圖。（美聯社）
為應對暖化造成氣候變遷致災，降低大氣中二氧化碳濃度的技術成為新寵。碳排放示意圖。（美聯社）

農業部長威薩克表示，中西部地區的乙醇工廠若想在商機快速發展的永續航空燃料市場站得一席之地，就必須普遍取得碳捕捉、再利用及封存技術，這攸關乙醇業與農民生計。

路透報導，美國中西部地區提議建造3條碳捕捉、再利用及封存（CCUS）所需管路，用於運輸、儲存從乙醇工廠所捕獲的碳，減少乙醇業碳排。不過沿線地主擔心土地會被破壞或徵收，強烈抵制管路鋪設。

其中一條從內布拉斯加州出發的輸送管路已於10月撤銷，另兩條分別從科羅拉多州、愛荷華州出發的管路，也遇到龐大阻力。

美國乙醇業指望靠CCUS技術與配套輸送管路做到減排，好讓產出的乙醇符合供製作永續航空燃料（SAF）的原料標準；永續航空燃料被乙醇業視為帶動成長的重要關鍵。然而業界現遇到CCUS配套管路遭公眾反對而卡關的窘境。

永續航空燃料生產商必須證明能較汽油減少50%碳排，才能享有優厚減稅。

美國農業部長威薩克（Tom Vilsack）與路透社對談時指出，使用生質酒精製作永續航空燃料，會需用上碳捕捉、再利用及封存技術。

威薩克說：「對中西部的人而言，若對搭上生質燃料翻紅的便車感興趣、想蒙永續航空燃料發展之利...就必須設法接觸CCUS技術。」他認為這會影響乙醇業和種植供生質燃料做為原料的玉米農民生計。

威薩克還說，美國財政部今年底將端出備受期待的決策－讓用乙醇製作的永續航空燃料更容易拿到補貼。

為應對暖化造成氣候變遷致災，降低大氣中二氧化碳濃度的技術成為新寵。碳捕捉、利用與封存（CCUS）就是從像燃煤電廠等化石燃料排放中捕捉二氧化碳的技術。

農業部 內布拉斯加州 氣候變遷

上一則

從光輝11月推斷2024大吉？伊爾艾朗：恐低估前方挑戰

延伸閱讀

「要高鐵為他停車」義農業部長爆耍特權 挨批把國鐵當私人坐駕

「要高鐵為他停車」義農業部長爆耍特權 挨批把國鐵當私人坐駕
加碼老農津貼 立委選前狂提27案 農業部態度保留

加碼老農津貼 立委選前狂提27案 農業部態度保留
美商會、農業部力挺進博會 伯恩斯強調美中經濟不脫鉤

美商會、農業部力挺進博會 伯恩斯強調美中經濟不脫鉤
5580萬顆蛋待銷毀 農業部還要進口 藍轟：什麼邏輯？

5580萬顆蛋待銷毀 農業部還要進口 藍轟：什麼邏輯？

熱門新聞

羅傑斯表示，雖然美股上漲，但全球經濟未脫離困難時期，好時光要結束了。（路透）

傳奇投資人羅傑斯示警 「好時光」快要結束了

2023-12-01 01:52
微軟共同創辦人蓋茲（見圖）也愛高股息，他每年靠一個組合笑納4億6,450萬美元股息。(路透)

比爾蓋茲也愛高股息 這五檔股票每年讓他笑納4億股息

2023-11-28 11:27
Nvidia執行長兼共同創辦人黃仁勳卻表示，他還在擔心市值現為約1.19兆美元的輝達，有一天可能會倒閉。（路透）

輝達股價跳漲200%、市值衝破1兆美元 黃仁勳：每天都帶著倒閉的憂慮起床

2023-11-30 06:19
麥格理說，美國經濟的GDP增速遠遠超越GDI，並非好兆頭。 （路透）

美國經濟不妙？金融海嘯爆發前警訊閃現 專家示警「恐比預期糟糕」

2023-12-01 06:22
瑞典電池新創業者Northvolt表示在鈉離子電池技術方面有了新突破。(路透)

讓鋰電池閃一邊？鈉離子電池預告產業面臨新一波變革

2023-11-27 00:41
疫情以來的超額儲蓄，可能在這個假期購物季就用完了。（路透）

疫情以來花錢不眨眼的趨勢 可能到此為止

2023-11-26 20:28

超人氣

更多 >
跪殺佛洛伊德白警獄中被刺22刀 前幫派成員遭起訴謀殺未遂

跪殺佛洛伊德白警獄中被刺22刀 前幫派成員遭起訴謀殺未遂
「壞壞20秒全放送」喬州女海邊偷用按摩棒 呻吟太大聲被捕了

「壞壞20秒全放送」喬州女海邊偷用按摩棒 呻吟太大聲被捕了
張艾嘉兒子娶超模 婚禮浪漫絕美畫面曝光

張艾嘉兒子娶超模 婚禮浪漫絕美畫面曝光
中國呼吸道疫情大爆發 美5參議員籲拜登 祭美中旅遊禁令

中國呼吸道疫情大爆發 美5參議員籲拜登 祭美中旅遊禁令
黃曉明新歡住進Angelababy婚房？ 葉珂傳曬照宣示主權

黃曉明新歡住進Angelababy婚房？ 葉珂傳曬照宣示主權