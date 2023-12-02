2024什麼題材最夯？美銀開「5大清單」 再揭別投資這類資產

2023年即將走到盡頭，2024年投資什麼好？美銀策略師團隊開出一張2024年走勢看俏的資產清單，供投資人參考。（路透）

2023年即將走到盡頭，2024年投資 什麼好？

美銀（BofA）策略師團隊開出一張2024年走勢看俏的資產清單，內含五大投資題材，大型科技公司名列其中之一，但美銀並不建議明年買進科技大咖股票，而是青睞他們發行的公司債。

一、投資級科技公司債

MarketWatch報導，美銀策略師哈奈特領導的團隊指出，2024年若買進科技公司發行的投資等級公司債，前景看俏，賣點不在他們的盈餘展望，而是這些大企業擁有強健的資產負債表。

在2023年尾的此時，科技大咖發行的公司債已經吸引資金湧入，特別是「七大巨頭」--蘋果、亞馬遜、臉書母公司Meta、特斯拉、輝達（Nvidia）、Google母公司Alphabet，以及微軟。這七大咖是2023年美國股市大漲的主要驅動力，但美銀對這七大咖2024年股價走勢展望持保留態度。

二、生技與再生能源股

相形之下，哈奈特團隊指出，2024年的一大熱門主題，是所謂「長期低迷科技股」勝過股價已高飛的「七大巨頭」。隨著利率 降下來勢必衝擊每股盈餘，明年生技股和再生能源股表現可望凌駕「擁擠的壟斷型科技巨頭」。

舉例來說，長天期資產如SPDR S&P 500生物科技股ETF（代碼：XBI）今年跌勢深重，因為八字與利率走高的環境相剋，因此隨著聯準會（Fed）自2022年3月來累計提高利率逾5個百分點以抑制通膨，這些股票也跌得鼻青臉腫。因此，由於明年Fed降息在望，理論上這些股票的估值可望改善。

三、「原鑽」概念資產

美銀也建議，買進一些「原鑽」，也就是未經琢磨的寶石，以此比喻「埋沒在最失寵、槓桿率最高的領域/類股，例如銀行、公用事業、不動產投資信託（REITs）、英國和中國市場中的一流股票」。

提到這點，品浩（PIMCO）共同創辦人葛洛斯日前也在社群媒體平台X（昔稱推特）上發文說，跌幅已深的抵押型REITs明年可望翻身，將提供可觀收益（詳見「兼賺股價價差和股利！ 老債王葛洛斯點名這兩支2024潛力股」一文）。

放眼美國以外的市場，英國富時100指數今年來只微漲0.6%，多的是跌幅已深的銀行、公用事業和石油公司股票可撿便宜。英國石油（BP）今年來表現與大盤同病相憐，反映油價年初迄今下挫5%。中國大陸股票2023年走勢也很坎坷，因為疫後經濟復甦有氣無力。

四、多元債券 組合

美銀也推薦較為複雜的債券投資，例如以美國30年期公債「混搭」一些投資級債券、高收益債券以及新興市場債券，或以外幣計價的主權債。

五、日圓

美銀策略師團隊也看好日圓後市，料定日本銀行（央行）明年將啟動久違的升息循環，那將吸引巨量資金回流日本。日本股市今年來已飆漲28%，使日經225種股價指數2023年表現在全球股市中名列前茅。