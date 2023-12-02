美股走勢「季節分明」 本月也可期待報聖誕行情佳音

紐約證交所大廳進入年終開始掛出應景裝飾，為年終聖誕行情張燈結綵。（路透）

股債市周五大漲，華爾街無視於聯準會（Fed）鮑爾設法遏制市場降息 押注的談話，反而更加篤定Fed 本月會維持利率不變並在2024年降息。鑒於美股今年表現「季節分明」，本月也似乎可期待下半月上演聖誕行情。

道瓊工業指數周五上漲294點，一周上漲2.4%，連五周上漲，創下2021年底來最長周線漲勢。史坦普500 指數周五漲0.8%，收在2022年3月來的最高水準。以科技股為主的那斯達克綜合指數也上漲0.4%。台積電ADR周五上漲1.3%，追隨費城半導體指數0.4%漲勢。

鮑爾周五表示，Fed若有必要仍準備升息，但他也指出政策「已經深入限制性區域」，強烈暗示Fed已完成升息。儘管鮑爾語帶保留，卻讓預期明年降息的投資人更加放心，不僅對Fed明年3月降息25個基點的押注上升、還預計到明年12月降息幅度將超過100個基點。

對利率預期最為敏感的美國2年期債券殖利率 大跌13個基點至 4.55%，創下今年3月矽谷銀行（Silicon Valley Bank）倒閉以來最大跌幅。10年期公債殖利率跌11個基點至4.21%。

LPL Financial首席全球策略師克洛斯比（Quincy Krosby）表示，市場堅信Fed已在11月轉鴿，且到2024年年中甚至更早將開始降息，Fed「更長時間維持較高利率」之說業已鬆動。

美股上漲不僅反映市場預期Fed可望結束升息，企業獲利也一直是美股11月大漲8.9%背後低調的貢獻力量。

第3季財報季剛告一段落，史坦普500指數成份股第3季淨利較去年同期成長4.1%，結束連三季頹勢。如今，分析師平均預估史坦普500指數明年每股獲利會成長超過11%，比起今年迄今毫無成長的表現出色得多。

美股今年下半年「季季分明」，史坦普500指數在歷來最差的9月跌近5%、在震盪著稱的10月劇烈波動、在歷來最強的11月漲近9%，投資人如今期待本月也會跟著出現往年常見的聖誕行情。

據CFRA統計，12月是史坦普500指數歷來表現第二佳的月份，1945年來平均上漲1.54%；12月也是上漲機率最大的月份，有77%是上漲的。

LPL金融研究也發現，12月下半月往往表現優於上半月，1950年，在所謂聖誕行情的下半月平均上漲1.4%，上半月的平均漲幅則為0.1%。

下週投資人將關注周五公布的11月就業數據，判斷美國經濟成長是否保持平穩。