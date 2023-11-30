Fed官員仍不願鬆口談降息 重頭戲是12月1日鮑爾談話

Fed主席鮑爾將發表談話。（歐新社）

儘管美國聯準會（Fed）鷹派健將、理事沃勒本周暗示可能支持降息 ，但多數Fed決策官員仍不鬆口討論降息，最新發言為Fed「二把手」紐約聯準銀行總裁威廉斯表示貨幣政策將在一段時間內維持限制性立場，舊金山聯準銀行總裁戴利也說她未考慮降息，市場現在的關注重點為Fed主席鮑爾 預定美東時間1日11時將發表的談話。

沃勒日前的發言強化市場對Fed降息的預期，但最近許多決策官員在暗示支持12月按兵不動的同時，卻對討論降息興趣缺缺。

威廉斯11月30日說，利率 「估計為25年來最具限制性的」水準，「我們已採取限制性立場，事態正朝正確方向前進」，「現在我們可以評估我們是否需要做得更多」，「我預期維持限制性立場相當長一段時間，將屬適當，以完全恢復平衡，並把通膨持續壓回到我們2%的長期目標」。

面對市場積極押注Fed降息，威廉斯說，他沒有因為市場預測而「太過失眠」，但降息將取決於通膨和經濟發展路徑，但若物價壓力比他的預期還頑固，「可能需要額外的政策緊縮」，仍須繼續監控物未來數據。

威廉斯預期，通膨將繼續下降至聯儲會2%的目標，預測Fed偏好的通膨指標個人消費支出（PCE）平減指數明年將降至略高於2%，在2025年逼近2%目標。他也預期明年經濟成長將低於趨勢水準，但「相當正面」；經濟學家一般認為趨勢成長率在2%左右。

另一方面，今年沒投票權、但明年將取得投票權的戴利，在德國媒體《Börsen-Zeitung》11月30日刊登的訪談文章中，表示利率現正處於可控制通膨的「非常良好位置」，但現在要宣告抗通膨勝利仍屬「貿然」，現在要說升息是否已結束還太早，她也沒有在考慮降息。

鮑爾預定將在亞特蘭大Spelman學院發表演說，經濟學家預期他可能呼應Fed官員近來的發言立場，更可能重申現在要宣告抗通膨勝利還言之過早，不會對降息著墨太多。鮑爾這場演說將預先發布講稿，並接受提問。

KPMG首席經濟學家史旺克說，鮑爾將謹慎先不開香檳慶祝，但他的基調可能從「維持利率更高更久」，轉向「維持利率更高夠久」，最近美國通膨下滑速度比Fed官員預期還快，意味著官員最新預估的降息幅度可能比9月時還大。

法國巴黎銀行資深美國經濟學家舒莉亞特耶娃認為，市場對鮑爾會談到降息的預期已升高，但他可能還不會正式確立新的鴿派論調。