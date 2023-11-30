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美股最錢線/小摩獨排眾議 看空明年史指

財經新聞組／綜合報導

就在華爾街策略師紛紛預測美股明年將創下歷史新高之際，摩根大通卻發布至今最悲觀的預測。

小摩首席全球股票策略師拉柯斯布哈斯(Dubravko Lakos-Bujas)發布報告表示，隨著全球經濟成長放緩、家庭儲蓄萎縮以及地緣政治風險居高不下，包括美國在內的國家大選可能加劇政策波動，史坦普500指數將在2024年底跌至4200點，比目前水準低約8%。

摩根大通的觀點與大多數華爾街投行不同。在今年美股強勢表現「打臉」去年底看空的諸多分析師後，今年華爾街大多數分析師轉趨看多，紛紛發出史指明年將創新高的預期。

美國商銀和RBC都預期史指將創下5000點新高，德意志銀行甚至喊出5100點的預測。即使是一貫堅定看空美股的摩根史坦利分析師威爾森(Mike Wilson)都轉趨樂觀，預測史指明年底將收於4500點，與當前美股基本持平。

策略師們指出，「如果沒有Fed的快速寬鬆政策，預計明年美股將面臨更具挑戰性的宏觀背景。在投資人部位和信心基本逆轉的情況下，消費趨勢走軟。」

史指今年至今累計上漲18.52%。背後的原因主要是強勁的經濟數據、不斷下降的通膨，以及人們認為Fed的升息周期即將結束。此外，企業獲利回升和人工智慧(AI)熱潮推動科技股大漲，也提振了整個2023年的市場人氣。

事實上，摩根大通在去年底對於2023年的美股展望也是類似的悲觀結論；但今年美股的實際走勢卻與預期並不相符：今年美股可望實現兩位數的年度漲幅。

小摩策略師們在報告中寫道：「在某些方面，我們對2024年宏觀背景的預測與一年前對2023年的預期類似，只是表述沒有那麼悲觀。」

他們表示，考慮到Fed高利率可能維持更久時間，目前華爾街對美股普遍預期似乎過高。（財經新聞組）

美股 華爾街 摩根大通

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