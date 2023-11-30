通膨續降溫 PCE物價僅年增3%

最新數據顯示通膨正在降溫，聯準會應已完成升息周期。（路透）

聯準會 首選的通膨指標上個月降溫，這是在高利率 和經濟成長放緩的情況下，物價壓力正在減弱的最新跡象。

商務部報告指出，10月個人消費支出(PCE)指數與上月相較沒有變化，低於上月0.4%的漲幅；與去年同期相比，10月PCE物價年增3%，低於9月3.4%的年率；這也是2年半來最低的年比通膨率。

排除波動較大的食品和能源成本後，所謂的核心PCE物價漲幅也放緩，10月僅上漲0.2%，低於上月0.3%的漲幅。與去年同月相比，核心PCE物價上漲3.5%，低於9月的3.7%。經濟學家密切追蹤核心PCE物價，認為它最能提供未來通膨可能走勢。

隨著通膨緩和，聯準會預計將在2周後的下次會議維持關鍵基準利率不變。最新數據還顯示，2023年最後3個月的通膨率將低於聯準會自己的預測水準。

聯準會政策制訂定者9月預測10月至12月當季平均通膨率為3.3%。目前物價漲幅預計將低於這個水平，增加了聯準會沒有必要進一步升息的可能性。

自2022年3月以來，聯準會已升息11次，將關鍵利率從接近零的水平上調至約5.4%以抑制通膨。大多數經濟學家認為，聯準會的下一步將是降息，第一次降息最快可能發生在明年春末。

雖然通膨已經降溫，但整體物價仍遠高於2020年2月疫情 爆發前水平，這讓許多美國人對經濟前景感到悲觀。消費者物價仍比疫情爆發前高出約19%。大多數美國人的薪資漲幅略高於此，但經通膨調整後的薪資成長速度沒有疫情前那麼快。

話雖如此，大多數經濟學家表示現在有信心通膨將在未來一年左右穩步下降至聯準會2%的目標。即時數據顯示，作為物價指數最大組成部分之一的新租金成本已穩步下降。隨著時間過去，這些數字將納入政府的衡量標準，並應有助於降低報告的通貨膨脹。

聯準會偏好PCE物價指數，部分原因是它可以解釋通貨膨脹飆升時人們購物方式的變化。例如消費者從昂貴的全國性品牌轉向更便宜的商店自有品牌。