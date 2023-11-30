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待售房屋銷售 比金融危機期間更糟

財經新聞組／綜合報導

最新統計顯示，10月待售房屋銷售比9月下降了1.5%。待售房屋是衡量現有房屋已簽署合約的指標。這也是自2001年全國房地產經紀人協會(NAR)開始追蹤這項指標以來的最低水平，這意味著它甚至比十多年前金融危機期間的數字還要糟糕。銷售額比去年10月下降8.5%。

由於該指數是以已簽訂的合約作為統計據，因此它也是住房需求的最新指標；這反映了10月購屋者紛紛退出市場，因當時流行的30年期固定房貸利率曾一度飆升至8%以上。

根據《抵押貸款新聞日報》報導，之後利率已回落至7.3%左右，房地產經紀人表示，不僅是利率高，而且待售房屋供應量仍然很低，導致房地產交易活動的萎縮。

NAR首席經濟學家雲恩(Lawrence Yun)在新聞稿中表示：「最近幾周房貸利率的連續下降，將有助於讓更多購屋者獲得資格；但有限的房屋庫存嚴重阻礙了住房需求的充分滿足。」「當然，無論有多少個報價，最後只有一個人能得標，其餘的人只能繼續尋找。」

除東北地區外，所有地區的待售量均逐月下降。西部地區房價跌幅最大，因當地的房價最貴。與一年前相比，各地的銷售額都有所下降。

供應緊張和需求仍然強勁，給房價帶來壓力，房價不僅繼續創造新高，而且似乎還在加速上漲。

房地產經紀人指出，價格超過75萬元的房屋銷售一直在成長，原因很簡單，因為高端市場的供應量增加。

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