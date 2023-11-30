續領失業金數 創兩年來新高

上周申請失業救濟金的美國人略有增加，但領取失業救濟金的總人數升至2年來的最高水準。

勞工部 報告指出，截至11月25日當周首度申請失業救濟金人數增加7000人，達到21.8萬人。4周移動平均值下降500人至22萬人。

然而，有一周時間落差的持續申請人數達到193萬人，較前周增加約8.6萬人，為2年來最多。過去10周中有9周持續申領失業救濟金人數增加。

失業救濟金申請被視為特定單周內裁員人數的代表。

分析師表示，持續申請失業救濟金人數正在上升，因為許多已經失業的人現在可能很難找到新工作。

雖然勞動市場依然強勁，但一些疲軟現象已開始顯現。

2021年和2022年經濟從新冠疫情 衰退中反彈時，招募速度已經放緩。2021年雇主每月增加創紀錄的60.6萬個工作崗位，去年每月增加近40萬個工作崗位。2023年到目前為止，每月平均招募人數仍然穩定在23.9萬人，但過去5個月中有3個月低於20萬人。

雇主發布的職缺數也減少了。

自2022年3月以來，聯準會已調升基準利率11 次，以減緩經濟成長並抑制去年觸及40年來新高的通膨率。就業 市場和經濟成長仍然出乎意料地保持韌性，一反今年經濟將陷入衰退的預測。