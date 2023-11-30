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美光財測失色 記憶體遇亂流

記者李孟珊、編譯葉亭均／綜合報導
美國記憶體大廠美光上調本季營收預估，但調幅不如市場預期。(路透 )
美國記憶體大廠美光上調本季營收預估，但調幅不如市場預期。(路透 )

美國記憶體大廠美光28日上調本季營收預估約6.8%，並預告每股淨損有望由原預期的1.07美元收斂至1美元，即便美光調升財測，惟調幅不如市場預期，加上公司示警本季營業費用將比預估高一成，為記憶體市況復甦的局勢增添亂流。

美光是全球第三大DRAM廠暨前五大儲存型快閃記憶體（NAND Flash）供應商。在記憶體報價全面止跌回升之際，美光財測調幅偏低，且費用不減反增，引發市場疑慮，導致美光28日股價一度重挫4%，收盤跌幅約1.7%，29日早盤漲2.9%。

近期記憶體報價漲勢確立，但美光財測仍相對失色，反彈幅度連一成都不到，法人關注台灣記憶體廠財報表現也會與美光一樣，端出不如預期的成績單。

美光表示，在11月30日止的年度第1季（本季）營收將約為47億美元，高於9月預估的約44億美元，調幅約6.8%，並預估本季經調整後每股淨損將由原預期的1.07美元收斂至1美元，主因供需平衡改善，造成更有利的訂價環境。

不過，美光也上調本季營業支出預估至9.9億美元，高於先前預期的9億美元。美光執行長梅羅塔28日在瑞銀科技研討會上表示，支出增加主因為研發成本與資產出售的時機、及全年財務展望好轉後的累計優惠所致。美光預定12月20日公布本季財報。

梅羅塔表示，雖然本季支出大幅高於他原先預期，但預料將在下季減少。美光依然看好產品價格展望，相信轉虧為盈的時間會早於預期，「這陣子來我們已說過，我們認為2025年將是產業創紀錄的一年。2024年將是復甦的一年」。

投資人顯然對美光業績的期望更高，也對意外上調營業支出感到失望。Wedbush證券公司拜倫認為，基於最近記憶體晶片基本面強勁，市場對美光的期待偏高，但最新數字顯示改善幅度可能比預期還小。

Evercore ISI分析師普利斯可指出，儘管美光上調本季業績預估，投資人可能會對營業支出展望「略感失望」，特別是美光股價最近幾周表現強勢。

針對記憶體價格狀況，南亞科認為，已經觀察到DDR5規格DRAM價格開始上漲，DDR4的價格在各大廠力守之下也開始穩定，預計DDR4、DDR3的價格有機會在第4季小幅改善。

華邦方面，近期減產幅度縮減至兩成，公司看好本季出貨將提升，整體營運不會比第3季差，可能稍微好些。

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