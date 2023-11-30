美股最錢線/輝達漲勢難再 盛宴已結束

得益於「七巨頭」的漲勢，美股今年表現亮麗。其中人工智慧(AI )龍頭輝達 更是遙遙領先，今年漲幅超過230%。但分析師認為，這種飆升走勢明年不太可能重演。

目前，華爾街對輝達仍持絕對樂觀態度，但分析師認爲未來12個月該股的漲幅爲37%，雖仍十分可觀，但與2023年的輝煌相比就極為遜色了。

Edward Jones分析師波克(Logan Purk)將輝達評級下修至中性，他寫道：「由於對輝達晶片 的需求異常強勁，市占率巨大，而且其產品沒有真正的替代品，我們認為該公司正在經歷需求高峰，但公司要繼續超越預期，並推動股價大幅走高變得更具挑戰性。」

輝達第3季營收同比成長超過200%，達到181億元。雖然如此快速的收入成長速度使該公司的估值顯得更加合理，但該公司很可能無法永遠保持這種銷售成長速度。

該公司面臨的一個負面因素是：美國最新出口限制將對其收入產生的影響。輝達財務長克瑞思(Colette Kress)表示，第4財季對中國和其他地區的銷售額將大幅下降。對中國和其他受影響地區的銷售額在過去幾季占輝達數據中心收入的20-25%。

Ingalls & Snyder資深投資組合策略師葛瑞斯基(Tim Ghriskey)指出：「每個人都喜歡這支股票，所以差不多每個人都已經持有，這意味着很難找到加碼的買家。從長期來看，股價應該會繼續走高，但憑藉非常強勁的業績一天飆升20%的日子已經結束了。」

而且同業也正在追趕。比如英特爾、AMD等半導體巨頭發表新一輪的AI晶片研發計畫，OpenAI、微軟等下游客戶正在推動自研晶片。

CFRA首席投資策略師史托佛(Sam Stovall)表示：「除非輝達宣佈有治癒癌症的方法，否則股價不可能再大漲。後知後覺的買家可能會有些沮喪，因為盛宴已經結束了。」（財經新聞組）