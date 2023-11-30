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金融業遇寒冬？美國銀行將關閉灣區20多家分行

消費者報告：電動車比汽油車不可靠 故障率高出80%

財經簡訊

財經新聞組／整理

Uber開放平台給倫敦計程車

Uber明年將向倫敦的黑色計程車開放其平台，試圖在過去10年緊張局勢後，贏得倫敦出租車的青睞。倫敦的黑色計程車司機必須通過一項名為「The Knowledge」的測試，記住城市內的數千條路線。他們長期以來一直與Uber不和，認為這威脅到他們的生計。Uber提供的最新服務將於2024年初推出，黑色計程車司機可以註冊該應用程式以預訂行程。Uber為倫敦計車司機提供前6個月的無佣金交易。

GM回購百億股票 提高股利

在經歷了一年的勞工罷工動盪及電動車及自駕車計畫受挫之後，通用汽車(GM)宣布將採取幾項以投資人為中心的舉措，尋求在2024年前重拾華爾街的信心。通用汽車計畫將明年單季股利提高33%至每股12分；啟動100億元的加速股票回購；並恢復其2023年財測，其中包括美國汽車工人聯合會(UAW)大約6周罷工帶來的預計11億元的息稅前利潤(EBIT)影響。

房貸再融資申請上周暴跌9%

上周房貸利率在5周內第4次下降，然而現有屋主的再融資需求急劇下降。根據抵押貸款銀行家協會(MBA)的季節性調整指數，上周房貸申請總量基本持平，僅較前周成長0.3%。符合貸款資格的30年期固定利率房貸平均合約利率從7.41%降至7.37%。購屋房貸申請增加5%，但仍較一年前同周下降19%。房貸再融資申請暴跌9%，僅較一年前同周高出1%。房貸再融資占比從前周的32.4%降至 30.6%。

Adobe將反駁反壟斷指控

知情人士透露，Adobe將在12月8日舉行的閉門聽證會上反駁歐盟反壟斷指控。歐盟委員會2周前警告其以200億元收購雲端設計師平台Figma的交易，可能會減少全球互動式產品設計軟體供應市場的競爭。市場領導者Figma是Adobe 的競爭對手。歐盟反壟斷執法機構將於2月5日就此交易做出決定。

Foot Locker業績佳 調升財測

Foot Locker上季獲利和銷售業績令人驚訝，並表示感恩節周末業績強勁。該零售商縮小全年財測範圍，反映出銷售趨勢略有改善。目前預計今年銷售額將下降8%至8.5%，而先前發布的財測為下降8%至9%。並預計同店銷售額將下降8.5%至9%，而先前的財測為下降9%至10%。

融資 歐盟 利率

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