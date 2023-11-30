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沃爾瑪採購來源 由中國轉印度

財經新聞組／綜合報導

沃爾瑪正在從印度進口更多商品，並減少對中國的依賴，以降低成本並實現供應鏈多元化。

根據數據公司Import Yeti分享的提單數據，今年1至8月，這家全球最大零售商有四分之一的美國進口商品是由印度發貨。相較之下，2018年的數字僅有2%。

數據還顯示，同期出貨量中只有60%來自中國，低於2018年的80%。不過中國仍是沃爾瑪最大商品進口國。

這種轉變顯示，從中國進口的成本上升以及美中之間不斷升級的政治緊張局勢，讓美國大型企業開始從印度、泰國和越南等國家進口更多產品。

沃爾瑪負責採購的執行副總裁歐布賴特(Andrea Albright)表示，「我們想要最優惠的價格。這意味著供應鏈需要有韌性。產品不能依賴任何一家供應商或任何地理位置，因為我們不斷應對颶風、地震到原材料短缺等各種問題。」

沃爾瑪表示，提貨單數據只描繪出其採購的部分情況，發貨數量變化「並不一定意味著」正在減少對其任何採購市場的依賴：「我們是一家成長型企業，正在努力尋找更多的製造能力。」

歐布賴特表示，印度已成為沃爾瑪建設製造能力的重要組成部分。

自2018年收購印度電商公司Flipkart 77%股份以來，沃爾瑪一直在印度加速成長。它在兩年後承諾到2027年每年從印度進口100億元的商品。歐布賴特表示，這個目標仍然可望實現。目前，它每年從印度進口價值約30億元的商品。

沃爾瑪的競爭對手亞馬遜本月表示，到2025年時從印度出口價值200億元的商品。

供應鏈專家表示，從中國運輸貨物的成本不斷上升，也是導致業者轉向印度的原因之一。

標普全球市場智庫供應鏈分析分析師羅傑斯表示：「與其他製造中心相比，中國勞動力成本不斷上升，自當地採購的競爭力已經下降。」

印度 沃爾瑪 供應鏈

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