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股指收盤持平 挑戰全年高點

財經新聞組／綜合報導

史坦普500指數和道瓊工業指數持平作收，但本月可望成為今年表現最佳單月。

道指檔上漲13.44點或0.04%收3萬5430.42點。史指4.31點或0.09%收4550.58點；那斯達克指數下跌23.27點或0.16%收1萬4258.49點。

由於11月的反彈，主要股指正在接近夏季達到的2023年高點。要創下2023年新高，道指需要再漲約0.5%。史指距今年收盤高點還有約0.8%的距離；而那指則較今年收盤高點低約0.7%。

通用汽車宣布進行100億元的回購並提高股利息後，股價大漲9.38%，而NetApp因獲利超出預期而飆升14.63%。Elliott Investment Management斥資10億元收購Phillips 66能源公司股份，後者上漲3.58%。

10年期公債殖利率自9月以來首次跌破4.3%，為股市估值提供支撐。

數據顯示，第3季國內生產毛額(GDP)年率成長5.2%，強於預期。這項提振主要來自政府支出和非住宅建築投資的調整。

主要股指預計本月將強勁上漲。11月史指和道指分別上漲8.5%和7.2%。那指同期上漲約10.9%。

西德州中質原油1月合約上漲1.45美元或1.9%收每桶77.86元；布蘭特原油1月合約上漲1.42元或1.74%收每桶83.1元。

自27日收盤以來，油價已上漲約4%。

殖利率 德州 油價

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