第3季GDP成長5.2% 近2年最快

第3季GDP成長率上修至5.2%，較初值4.9%加快。（路透）

商務部指出，即使利率 上升，但消費者支出足以推動經濟在7月到9月期間以年率5.2%的速度快速成長。第3季經濟成長率初值為4.9%。

7月至9月當季的第二次估值證實，成長率由4月至6月的2.1%大幅加速。報告顯示，美國國內生產毛額(GDP)以近2年來最快的單季成長率成長。

消費者支出是經濟的命脈，在7月到9月期間年增率為3.6%，仍屬健康，但較先前預測的4%下修。私人投資 以每年10.5%的速度激增，其中房屋投資成長6.2%，即使房貸利率上升。

企業因預期未來銷售而建立庫存也提振了經濟，推升當季成長率提高了1.4個百分點。各級政府如聯邦、州和地方政府支出和投資的增加，也推動了第3季的成長。

雖然聯準會自2022年3月以來已調升基準利率11次，以應對40年來最嚴重的通膨，但事實證明，全球最大經濟體仍具有韌性。較高的利率顯著增加消費者和企業的借貸成本，但也有助於緩解通膨壓力；上個月消費者物價較12個月前上漲3.2%，相較於2022年6月的9.1%的年比通膨率明顯改善。

美國就業 市場正從過去兩年的火熱水平降溫，但按照歷史標準來看，它仍然健康；今年雇主平均每月增加23.9萬個工作機會，失業率連續21個月低於4%，是1960年代以來最長紀錄。

通膨放緩和就業韌性相結合，引發人們對聯準會能夠實現所謂軟著陸的希望；提高利率足以給經濟降溫並抑制物價上漲，而不會讓經濟陷入衰退。

High Frequency Economics首席美國經濟學家法魯奇(Rubeela Farooqi)表示：「我們繼續預測經濟活動將持續擴張，但步伐應該會在當前第4季顯著放緩。」「預期住房支出將縮減，不僅是因為第3季異常強勁的 反撲，而且也來自貨幣政策緊縮的累積效應。」