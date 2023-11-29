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與孟格一甲子交情 巴菲特：他教我投資哲學

孟格辭世／他是好市多進軍國際推手 對品牌至死不渝

編譯劉忠勇／綜合外電
孟格最稱讚好市多的經營效率。(美聯社)
孟格最稱讚好市多的經營效率。(美聯社)

「股神」巴菲特的老搭檔孟格（Charlie Munger）周二辭世，享耆壽99歲。眾所周知，孟格是波克夏公司（Berkshire Hathaway）的長年投資夥伴，而對他獨鍾的好市多（Costco）也留下不小影響。

孟格上個月接受「Acquired」podcast 訪問時回憶，他當年最初是透過 Price Club（後來和好市多合併）創辦人 Sol Price 和好市多搭上線。好市多後來邀請巴菲特加入董事會，但被巴菲特婉拒，改派孟格出任董事。

孟格1997年擔任好市多董事至今，堅定不移地表達對這品牌的熱愛。

他今年2月在Daily Journal的年度股東會上說：「我愛好市多的一切。我是全然著迷，絕不會賣掉任何股份。」

孟格曾表示，除了波克夏之外，他推薦在美國未來10到20年投資的公司就是好市多。(...
孟格曾表示，除了波克夏之外，他推薦在美國未來10到20年投資的公司就是好市多。(美聯社)

好市多股東甚至該感謝孟格對好市多海外擴張的貢獻。孟格曾透露，是董事會向敦促好市多進軍中國大陸的。好市多於2019年在當地開設第一間賣場。

波克夏2020年底出清對好市多持有的430萬股，孟格個人仍保有對好市多的股份。截至10月，孟格個人擁有好市多167,615股，他名下的公益基金會另持有19,565股。

截至周二收盤，孟格在好市多持股價值超過1.11億美元，是僅次於好市多執行長傑利尼克（Craig Jelinek）第二大股東。傑利尼克10月為止持有339,311股，他將於今年底卸任。

近五年內，好市多股價上漲近157%。1997年股價還只有15美元左右，截至周二收盤，每股股價已經達到594美元。

但他也承認，好市多股價漲了這麼多，現在買好市多股票「變得困難」，但他認為未來10年仍有可為。

華爾街日報曾專訪孟格，問到「除了波克夏之外，你會推薦未來10到20年投資哪一家公司？」他說：「在美國就是好市多了。」

Telsey Advisory Group 資深董事總經理 Joe Feldman說：「孟格會受人懷念，而好市多基於為會員提供極好價值的長期一貫的經營模式，不會因孟格過世而有任何改變。」

孟格如此評價好市多：「（好市多） 真的比美國其他地方賣的都來得便宜，他們是在大而有效率的商店裡做到這一點。」他也稱讚好市多選址眼光獨到：「好市多選擇有錢人居住的好地點確有一套，沃爾瑪卻年復一年地任由他們這麼做。這簡直是個嚴重的錯誤。」

好市多 波克夏 巴菲特

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