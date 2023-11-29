更確信不升息 股指恢復漲勢

美股收漲，恢復11月的漲勢，因聯準會 官員的言論引發人們對可能不需要進一步升息的希望。

道瓊工業指數上漲83.51點或0.24%收3萬5416.98點。史坦普500指數小漲4.46點或0.1%至4554.89點；以科技股為主的那斯達克 指數上漲40.73點或0.29%收1萬4281.76點。

聯準會理事沃勒(Christopher Waller)表示，他相信政策「目前處於有利位置」，可以減緩經濟成長並使通膨率回到 2%。聯邦公開市場委員會(FOMC)將於12月12日至13日舉行政策會議；市場普遍預期委員會將維持關鍵貸款 利率穩定。

波音公司上揚1.4%，推動道指上漲；而道指成分股零售商Nike和沃爾瑪分別上漲0.73%和1.19%。史指則是受到紐蒙特公司(Newmont Corporation)和Synchrony Financial的提振，分別上漲6.29%和5.09%。

雖然交易清淡，三大股指本月仍有望實現大幅上漲。道指預計在30日收盤時上漲6.9%，結束11月交易月。這將是2022年10月以來最佳單月表現；當時道指平均上漲14%。

史指預計11月底將上漲8.6%。那指表現優於大盤，本月至今上漲10.8%。如果這些表現持續下去，這將是2022年7月以來兩者表現最佳單月。當時史指整體上漲9.1%，而以科技股為主的那指上漲12.4% 。