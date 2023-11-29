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美股最錢線/今年空頭盡墨 看好明年續揚

財經新聞組／綜合報導

華爾街策略師們對2023年大多看空，卻沒想到迎來長紅的一年；而如今他們改弦易張，預測美股將在新的一年迎來成長，平均預測史坦普500指數上漲3.5%。

美國商銀、BMO Capital Markets和德意志銀行的策略師都預計史指明年將再次上漲，並將超越2022年初創下的4769.56點歷史高點。高盛和法國興業銀行的預測則不那麼樂觀，不過仍預計史指2024年底將小幅走高，但將低於2022年初創下的歷史高點。

德意志銀行策略師查德哈(Binky Chadha)和BMO Capital Markets策略師貝爾斯基(Brian Belski)是今年年初少數幾個正確預測史指上漲的人。如今他們對史指2024年底的目標是5100點，較27日收盤價上漲12%。

查德哈表示，有利的通膨趨勢和企業獲利跳升將是關鍵推動因素。貝爾斯基則預期就業市場韌性、消費者物價壓力緩解以及Fed明年下半年降息

美國商銀策略師蘇布拉曼尼亞(Savita Subramanian)是今年率先轉至看多觀點的人之一。她預計2024年底史指將漲至5000點。並表示：「不是因為預計Fed會降息，而是因為Fed在升息、降低通膨和提高企業效率方面取得的成就。」

高盛策略師柯斯汀(David Kostin)則預計史指明年底將漲至4700點，較27日收盤價上漲3%，略低於2022年初創下的歷史高點。

美股今年的行情也讓那些預測2022年熊市將持續的人感到失望。華爾街最堅定的空頭、摩根史坦利策略師威爾森(Mike Wilson)對今年的悲觀預測尚未成為現實。他對明年的展望也變得更為積極。雖然認為近期上漲背後的動力正在喪失，但預計史指將在2024年底達到4500點，大致與現在的水平相當。（財經新聞組）

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