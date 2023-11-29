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NHK：美軍魚鷹運輸機墜日本外海 機上8人生死未卜

與孟格一甲子交情 巴菲特：他教我投資哲學

財經簡訊

財經新聞組／整理

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美元觸3個月低點 全月跌逾%

美元兌一籃子貨幣觸及3個月低點，因為交易員在本周美國和歐元區通膨數據公布前繼續脫手美元多頭部位。衡量美元兌六種主要貨幣的美元指數上漲約0.1%至103.2，略低於亞洲盤觸及的103.15，為8月31日以來的最低水準。預計11月跌幅預計將超過3%，為一年來最差單月表現。

Symphony與谷歌雲端合作

隨著監管機構對通訊合規採取更嚴厲措施，市場基礎設施和技術公司Symphony正與谷歌雲端合作，向銀行和投資公司提供語音分析服務。美國證券交易委員會(SEC)已對此領域的失誤總共祭出超過20億元的罰款，這主要與在新冠疫情封鎖期間未能跟踪或記錄通過未經授權的平台發送業務相關短訊有關。金融業現在正對其語音和視訊通話的使用情況進行調查，其中有一小部分通訊會被記錄和保留。

GM削減自駕部門Cruise支出

英國「金融時報」報導，在上月發生一起行人事故後，通用汽車將縮減其自動駕駛部門Cruise的支出。Cruise的一輛無人駕駛計程車在10月撞到一名被肇事逃逸司機撞倒的行人，引發人們對機器人計程車使用的安全擔憂。Cruise於11月暫停了美國所有自駕車任務，同時還擴大對其機器人出租車的安全審查，引起公司內部騷動，並迫使Cruise CEO沃格特(Kyle Vogt)和產品長坎恩(Daniel Kan)辭職。

網購星期一銷售額達124億元

Adobe Analytics發布數據顯示，從美容產品、玩具到電子產品等各種商品的大幅折扣，吸引了美國消費者掏出錢包購買聖誕禮物，網購星期一的線上銷售額創下創紀錄的124億元。27日線上消費者支出較去年的113億元躍升9.6%，超出Adobe最初預期的成長6.1%至120億元。電子產品類別折扣最高達到31%，服裝類別折扣達到23%。先買後付(BNPL)金額也創下9.4億元新高，較去年飆升42.5%。

Twilio激進股東促出售業務

企業軟體公司Twilio激進股東Anson Funds致函董事會敦促出售整個業務。Anson在9月30日之前並未持有任何Twilio股票，但目前持有價值約5000萬元的股份。它敦促Twilio自行出售，或者至少分拆其數據和應用程式業務。

自駕車 雲端 貨幣

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2050年電動車占比將達75%

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