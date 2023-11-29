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2050年電動車占比將達75%

財經新聞組／綜合報導
只要周邊問題解決，預測電動車銷售仍將出現爆發。（路透）
只要周邊問題解決，預測電動車銷售仍將出現爆發。（路透）

雖然過去幾年電動車市場發展快速，但電動車售價高昂、充電麻煩以及里程焦慮等問題，一直限制著人們從燃油車轉向電動車；RBC Capital Markets預測，隨著電動車價格趨穩，以及充電基礎設施不斷擴張，電動車市場即將迎來大幅成長。

該行最新報告發現，儘管純電動車今年僅占全球需求的12%，但隨著價格、充電基礎設施和行駛里程等問題的改善，以及政府推出政策限制使用燃油車，預計未來幾十年電動車的需求將會增加。

報告指出，「這些因素交錯在一起，意味著純電動車需求最終將成為消費者主導的需求。」

該報告還預計，到2050年純電動車將占全球市場75%；而在部分發達國家市場，純電動車占比將超過90%。

統計數據顯示，2022年全球電動車銷量占所有新車銷量的比率首次達到10%，高於2021年的8.3%。

高盛之前曾預計，2035年電動車將占全球新車銷量的一半，到2040年占比上升至61%。

不過，電動車市場的發展短期內可能會面臨一些「曲折波動」。

RBC首席全球汽車股票分析師納拉揚(Tom Narayan)表示，隨著SUV和皮卡的需求增加，未來幾年電動車銷量預測略有下降，因為就目前而言，SUV和皮卡在電動車市場上相對較少。

但他指出，未來會有很多這類電動車型，「因此我們最終提高2025年之後的預測。我們仍然相當樂觀，只是未來幾年可能會有一些波動。」

RBC預測，短期內混合動力車將越來越受歡迎，但這種成長只是暫時的，最終純電動車將會在市場上普及。

納拉揚說，「由於電動車成長放緩，現在人們對插電式混合動力車很感興趣。」但歸根究柢，插電式混合動力車只是一個過渡性步驟，不是最終的解決方案，人們仍然想要一輛純電動車。

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