聯準會官員受對抗通膨進展鼓舞 是否升息意見分歧

聯準會主席鮑爾。（歐新社）

聯邦準備理事會（Fed）高階官員今天表示，聯準會 在對抗通貨膨脹上取得良好進展，但對再度升息 的機率表達不同看法。

法新社報導，聯準會繼9月後，11月1日再次決議政策利率 不變，保持在22年高點，致力讓通貨膨脹回歸2%目標，此舉引發投資人期待聯準會已結束升息周期。

儘管聯準會官員樂見通膨從去年後疫情高點迅速下降，對未來最佳行動方案仍然意見分歧。包括主席鮑爾（Jerome Powell）在內的一些聯準會官員本週將發表談話，

包括鮑爾在內的一些聯準會決策官員已表示，若有必要，準備進一步升息，「直到通貨膨脹明顯持續朝2%目標下行」。

聯準會理事華勒（Christopher Waller）今天在華盛頓的一場會議表示：「我受到過去數週的數據鼓舞，似乎出現一些跡象，即關於經濟的速度。」

他指出，10月的經濟數據「符合需求和價格壓力緩和，這將有助於通膨返回2%」。

他表示，經濟在今年前3季的強勁成長後，最後一季似乎放緩，並指出對利率敏感的零售銷售支出10月下滑。

同時，通膨在「10月往正確的方向移動，儘管速度平緩」，緊俏的就業市場也顯現一些冷卻的跡象。

聯準會理事鮑曼（Michelle Bowman）緊接在華勒之後，在猶他州的一場會議中表示，「引導通膨下降已取得重大進展，而且截至目前未對就業市場力道和經濟活動造成傷害」。

鮑曼在預先準備好的談話中說，她仍然預期聯準會有必要再度調高基準利率，以維持足夠限制性政策，「適時地」引導通膨重返2%。

不過她也修飾她的這項看法，即「如果即將公布的數據顯示通膨進展已停滯或不足」，她願意支持再度升息。

這暗示，如果即將公布的數據繼續符合聯準會的目標，她願意在利率上按兵不動。

根據芝加哥商品交易所集團（CME Group）數據，期貨投資人目前預測，聯準會在12月13日利率決策會議有約96%機率按兵不動。