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錯估今年走勢後 華爾街對明年美股預測繼續扮演多頭

編譯劉忠勇／綜合外電
華爾街各家策略師對史坦普500指數明年年底預測。（取材自彭博）
華爾街各家策略師對史坦普500指數明年年底預測。（取材自彭博）

華爾街策略師在邁入2023年之際放棄向來看多美國股市的立場，卻被凶猛漲勢殺個措手不及。如今他們重回多頭套路，據彭博彙整的數據，平均預測2024年底史坦普500指數將上漲3.5%。

美國銀行、BMO資本市場和德意志銀行等機構的策略師預測，美股史坦普500指數明年會繼續上漲，突破2022年初創下的歷史新高。高盛集團和法國興業銀行（Societe Generale）並沒那麼樂觀，僅預測2024年底僅略有斬獲。

華爾街料事不神的預言家如今的看法與一年前完全改觀，當時大多數人預告利率上升將引發經濟衰退，並使股市跌入深淵。不料，史坦普500指數今年來竟上漲18%，靠經濟持續成長以及人工智慧（AI）熱潮推動科技股大幅上漲，力克種種不利的條件 。

史坦普500指數周一小跌0.2%，收在4,550.43點。

德意志銀行的Binky Chadha和BMO的Brian Belski是少數在今年初準確預測了史坦普500指數上漲的策略師，他們對指數明年年終的目標名列前茅——5,100點，較周一收盤價高出12%。Chadha表示，有利的通膨趨勢和企業獲利成長將是關鍵驅動因素，而Belski提到勞動市場預期尚有韌性，消費物價壓力緩解，以及Fed下半年降息。

美國銀行的Savita Subramanian預料指數到2024年底將達到5,000，「不是因為我們預計Fed會降息，而是因為Fed藉由升息，達到降低通膨並提升企業效率的成果。他也是今年率先轉向看多的人士之一。高盛的David Kostin也在今年初翻多，他預計史坦普500指數明年可達到4,700點，漲幅約為3%，略低於2022年1月創下的收盤高點4,796.56點。

美股今年表現也讓那些原本料準2022年陷入熊市的人心存謙卑。摩根士丹利大空頭威爾森（Mike Wilson）迄尚看到他悲觀的預測成真，如今他也改變對明年的看法。他認為最近股市的上漲動能正在減弱，但他預料史坦普500指數2024年結束時將達到4,500點，和目前水準相差無幾。

史坦普500 華爾街 高盛

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