市場料Fed明年4度降息 成美股債市本月助漲推手

Fed官員一直表示，他們根本還未打算討論降息。(路透)

聯準會（Fed）藉急進升息對抗通膨已有20個月，但最近短短四個月內，投資 人已改變看法：接下來幾個月降息 的可能性將遠大於再度升息，且不論美國經濟衰退與否，Fed明年都會降息。

芝加哥商品交易所（CME Group）利率期貨周一顯示，Fed到明年5月降息至少25個基點的機率為52%，高於利率期貨10月底所反映的29%。同樣的數據預示，到2024年底會有四次降息。

另外，據彭博報導，已有人在選擇權市場為Fed明年降息多達250個基點布局。這個利用擔保隔夜融資利率（SOFR）的選擇權押注，如果Fed到明年9月前將基準利率調降到3%左右，此選擇權可獲得回報。彭博選擇權情境分析顯示，以押注的溢價約為1,300萬美元來算，如果SOFR降至2%，這筆押注可獲利2億美元。

美國商品期貨交易委員會周一發布數據也顯示，上周避險基金增持SOFR期貨淨多頭部位達到歷史新高。

利率期貨先行，有股債相隨

在利率期貨交易的鼓舞下，標普500指數本月上漲近9%，投資人已不在乎相關押注其實反映經濟各種不同的可能走向，且未必都有利美股。

降息的預期心理也展現在債券市場上，長債殖利率 下跌，又進一步低於短債殖利率。美債殖利率大致反映市場對Fed所設的短期利率在債券有效期內平均水準的預期心理。因此，公債殖利率曲線倒掛，通常視為經濟即將步入衰退的兆頭，投資人押注Fed需要降低利率來刺激經濟成長。

美股本月上漲，則表明多數投資人預料美國經濟會出現良性的結果。他們的希望是，通膨回落至Fed 2%的目標，經濟保持穩定成長，但Fed還是會適度降息，以確保經濟不致出現非必要的走緩。

衰退與否，Fed都會降息

儘管如此，仍有證據表明，投資人押注兩種經濟情況都可能出現。投資人樂見本月先後公布通膨數據顯示物價漲幅普遍放緩。但也接連出現令人擔憂的數據，像採購經理人指數不如預期以及失業率上升。

景順（Invesco）固定收益首席策略師Rob Waldner說：「實際說來，從Fed明年麼都不做，到明年大幅降息，什麼情境都有。」

路博邁（Neuberger Berman）投資級固定收益部門全球聯席主管 Thanos Bardas 則表示，即使通膨繼續放緩，但經濟表現越好，Fed降息的可能性就越小。他說，有跡象顯示，消費者和企業「已經適應了高利率環境」。

本月美債反彈始於11月1日，美國財政部擴大較長期債券的標售規模，但增幅低於多數投資人的預期。美債這波反彈已使10年期公債殖利率跌到4.5%以下。

但Fed官員也一直表示，他們根本還未打算討論降息。不過，從利率點狀圖來看，官員暗示即使沒有出現經濟衰退，他們預料也會降息。Fed 9月預測的中位數是2024年底利率水準將比年初低0.5個百分點，比目前低0.25個百分點。