不發牌照 特斯拉 告瑞典政府

根據丹麥商業日報《工業日報》報導，特斯拉已對瑞典政府運輸局提起訴訟，因為工人罷工阻止這家美國汽車製造商申請新車牌照。瑞典最大製造工會IF Metall正與特斯拉展開對抗，爭取為其瑞典的機械師達成集體談判協議。10月27日，Metall發動機械師罷工，拒絕為特斯拉的汽車提供服務。之後包括郵政工人、碼頭工人和清潔工在內的其他工會成員也加入共同行動，導致特斯拉無法獲發執照。

澳洲 計畫修法納管數位支付

澳洲政府將修法把Apple Pay、Google Pay和其他數位支付服務比照信用卡和其他支付方式接受相同的監管。蘋果、谷歌和騰訊的微信的數位錢包大受歡迎，但並未受到澳洲支付法的約束。澳洲監管機構正在應對數位錢包的快速成長。6月當季來自數位錢包的交易占所有銀行卡交易的35%，高於2020年初的10%。18至29歲的澳洲人有三分之二使用行動支付；新冠疫情前的比率還不到20%。

亞馬遜 暫時擺平西班牙怠工

和亞馬遜已與西班牙工會組織CCOO大部分員工達成協議，避免一年中最繁忙的線上購物日遭到每班怠工一小時的影響。亞馬遜西班牙分公司約2萬名倉庫和送貨工人被敦促在「網購星期一」折扣日怠工，要求更好的工資和工作條件。CCOO領導人哈珀(Douglas Harper)表示，只有5000名亞馬遜送貨工人將繼續抗議，在最後一小時輪班停止工作，因為他們認為該公司改善薪資條件的提議還不夠。

對沖基金科技股熱潮見消退

高盛表示，截至11月24日當周，對沖基金以7月以來最大規模賣出美國科技和媒體股票，代表這些股票的受歡迎程度可能正在消退。高盛上周稍早時表示，資金湧入科技股，尤其是包括蘋果、亞馬遜和輝達在內的所謂「七巨頭」股票，已經達到22年來最激烈的程度。

金價6個月新高 站穩2000元

由於美元走軟以及升息結束的預期提振了需求，金價觸及6個多月新高，堅守在每盎司2000元上方。美元兌一籃子主要貨幣下跌0.2%，徘徊在上周觸及的2個多月低點附近。金價遠高於50日、100日和200日移動均線，距離2020年8月的歷史高點2072.49元差約60元。