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美股最錢線/過度期待降息 成不確定因素

財經新聞組／綜合報導

投資者獲利了結壓力及美債能否延續回跌，將成為美股短期不確定性因素。

美股連續4周上漲，11月可能成為今年表現最好的一個月。投資人信心來自於預期Fed已經完成升息，有望在經濟實現軟著陸的同時提前轉向，恐慌指數VIX因此震盪回落刷新年內新低。

經歷11月以來的反彈後，史坦普500指數和那斯達克指數距離7月創下的今年高點只有不到2%的距離，可望在未來一周發起衝鋒。

自Fed上次會議以來，那指和史指漲幅已經接近10%。Trade Nation資深市場分析師莫里森(David Morrison)表示：「自10月底以來的反彈非常壯觀，在一個月內幾乎彌補了8月初至10月底之間的所有跌幅。這是不是太快了？」

部分機構也關注到技術指標的高位鈍化，警告市場可能從超賣轉為超買。研究機構Stifel發布報告指出，在一系列低於預期的數據發布後，投資人開始對即將到來的降息抱有過高預期。當然，長期利率的過度反應特別顯示出，之前的升息更多地反映出對Fed政策的預期變化，而不是更多的結構性變數，例如財政赤字。

之前發出買入訊號的美銀牛熊指標也說明了投資人信心可能過於熱情。在上月20日跌破2.0觸發反向買入訊號後，牛熊指標上周五重回中性區域。與此同時，衡量美股波動率的Cboe恐慌指數VIX收盤跌破13，創今年新低；市場情緒指數也重新指向了貪婪。

美銀策略師哈奈特(Micheal Hartnett)警告，就Fed已經結束升息的觀點而言，投資人有一種集體的單向思維，幾乎沒有相反的觀點。他認為，10年期美債殖利率可能會使未來一年變得艱難，不僅有5%的政策壓力，一旦降至3%至4%可能會引發衰退恐慌，這是一種更為悲觀的風險。（財經新聞組）

投資 升息 美股

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