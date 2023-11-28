美綠色股賣壓湧現，特斯拉可能會摔出史坦普500指數的前十大個股。(路透資料照片)

利率攀漲和美國多州的政治抵制，掀起「綠色類股」的拋售潮。據彭博訪調，市場人士預料綠色股的賣壓會持續到明年，或許會連跌四年，而且特斯拉 可能會摔出史坦普500指數的前十大個股。但長期而言，此一類股重要性仍無庸置疑。

彭博市場動態調查（MLIV）顯示，620名受訪者中，近三分之二表示會遠離電動車 類股。長期通膨後果讓許多家庭苦苦掙扎，對這些人來說，電動車依舊過於昂貴。另外有57%預估，今年來已跌約三成的安碩環球清潔能源ETF，2024年還會續跌。

近50%受訪者估計，特斯拉明年將跌出史坦普500指數市值前十名。特斯拉兩年前的市值達1.2兆美元，一度躋身該指數中的第五大成分股。但此後特斯拉市值已跌破8,000億美元，落居史坦普第八大個股。特斯拉執行長馬斯克經常在社交媒體上語出驚人，震撼市場，投資 人也在尋找應對之道。

有30年永續投資經驗的瑞德斯認為，綠色資產低潮是這個產業的「分水嶺時刻」。推動綠能以解決氣候變遷，引發炒作之風，導致部分投資人不再關注傳統金融指標，如供需與資產負債表。他說：「我們以後回顧時會說，這是極度投機的年代。不管是迷因股或綠色股，每個人都在極力行銷與售股。」

儘管MLIV受訪者對綠色類股的近期表現，普遍看法悲觀，但時間軸拉長後，情況改觀。

基礎建設投資公司CAI總裁格林說，看到公開交易的太陽能股或風能股價格，就總結說能源轉型停滯，是種「誤導」。他指出：「股市是出名的善變，我們認為，（市場）對利率上揚和供應鏈挑戰反應過度」。