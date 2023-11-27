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美股動能強 RBC加入美銀行列 喊史坦普500指數年底創新高

編譯季晶晶／綜合外電
加拿大皇家銀行資本市場（RBC Capital Markets）美股策略主管Lori Calvasina認為史坦普500指數2024年終可能漲到5,000點，創下新高紀錄。（路透）
加拿大皇家銀行資本市場（RBC Capital Markets）美股策略主管Lori Calvasina認為史坦普500指數2024年終可能漲到5,000點，創下新高紀錄。（路透）

財經網站MarketWatch報導，除非感恩節後出現「消化不良」，否則美股11月可望寫下健康的反彈，而且美股動能很可能持續到年底。加拿大皇家銀行資本市場（RBC Capital Markets）美股策略主管Lori Calvasina已加入美國銀行（BofA）Savita Subramanian的行列，喊出史坦普500指數2023年終目標價為創新高的5,000點。

股市在2023年最後六周很可能表現不俗，驅動因素包括經濟持續擴張、企業獲利改善、消費者有韌性、通貨膨脹緩解，以及市場對聯準會升息周期結束的預期。

史坦普500指數今年漲幅已超過18%。根據Ned Davis Research，大盤截至11月上漲至少15%的年份裡，12月有76.7%的機率會續漲，中位數漲幅為2%。

Calvasina的目標價比周五收盤的4,559.34點高出近10%。RBC Capital Markets的團隊與美國銀行一樣採用量化方式分析，基準目標價來自五個不同模型的中位數，納入參數包括情緒指數、經濟領先指標、政治風險和跨資產動態等等。Calvasina說，這些模型得出的年終目標價，由RBC目前預估熊市會收在4,500點，一直到5,300點以上不等。

Calvasina撰寫報告提醒，世界仍在等待新冠疫情之後的投資環境成形，史坦普500指數今年雖表現強勁，卻仍存在大量風險，足以成為謹慎行事的理由，其中包括：2023年的反彈可能提前了2024年的部分漲幅；誘人的債券殖利率可能限制股票收益；以及，美股在大選年往往表現不佳，2024年美國總統大選可能帶來風險。

美股 史坦普500 殖利率

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