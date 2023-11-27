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2024債券年？分析師看好美債

編譯湯淑君／綜合外電

去年底投資人和分析師預測2023年市場大勢時，共識看法是：美國面臨經濟衰退，美國公債史上最慘跌勢終結。這兩項預測看來都槓龜了，但用來展望2024年應該大致適用。

金融時報報導，目前對明年趨勢的共識預測仍是：美國面臨衰退，歷史性美債跌勢終結。略有不同的是，經濟會「溫和」衰退，而非「硬著陸」，隨央行連串升息開始刺痛經濟，公債吸引力隨之提升。

押對大趨勢對債市很重要，對其他靠債券價格錨定的資產行情也很重要。一年前，分析師和投資人因誤判2023年走勢，大栽跟頭。歐洲最大資產管理公司Amundi投資長莫提耶說：「去年，我們預見債券凱旋回歸。但話說得有點早。」

結果，「債券年」沒來，債市反而跌得唏哩嘩啦。基準的美國10年期公債殖利率從4月低點3.3%左右猛然躍起，10月下旬升上5%，上回觸及這麼高是在金融海嘯爆發前。債券價格與殖利率走向相反。

殖利率升上5%引來強勁買盤。莫提耶說：「現在我們比以往更確信，優質債券可重新納入投資組合。」他預期，到2024年底，10年期美債殖利率將降到3.7%。

瑞銀財富管理建議客戶考慮「鎖住」位於相對高檔的殖利率，理由是明年經濟可能減緩，年底前聯準會（Fed）可能已數度降利率。

固定收益策略師法科妮歐認為，明年成長減速的影響，將凌駕新債大量發行的衝擊。

不過，來年可能延續震盪走勢。美債殖利率從今年9月的4%跳上5%，隨後大幅回落，短短六周兜了一圈。PGIM固定收益投資長彼德斯認為，殖利率短期內暴起暴落會嚇跑買家，因為顯示美債漲過頭，反映不切實際的想法─Fed停止升息，明年猛烈降息。

美銀（BofA）意見調查顯示，投資人做多美債的押注是20年來第三高，料定明年殖利率走低的基金經理人占比更創新高，達61%。市場氣氛如此亢奮，投資人宜三思。

殖利率 投資 債券

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