疫情效應 50元紙鈔去年印量暴增 創40年來新高

數據顯示，美國人平常購物所使用的現金減少了，但持有現金總量卻比疫情前來得高。(路透資料照片)

在美國，人們或多或少會帶現金在身上，但除非是狂熱的貨幣 收藏家、財政部旗下負責印製鈔票的「聯邦鑄版及印刷管理局」(Bureau of Engraving and Printing, BEP)工作人員、或者在聯準會 工作，否則不太可能接觸50美元鈔票。

2022年情況非常特殊，50美元鈔票印刷數量竟飆增，創下最高紀錄。

美國政府去年共印製7億5609萬6000張50美元紙鈔，是40多年來該面額美鈔印製量最大的一年，依此推估，去年印製50美元紙鈔總額約378億美元。

備受歡迎的餐飲業者塔可鐘(Taco Bell)母公司百勝餐飲集團(Yum Brands)市值為353億美元，50美元鈔票去年印製總值甚至比塔可鐘母公司大。

50美元紙鈔極罕見，而且不怎麼受歡迎，甚至因為紙鈔上面的總統肖像而導致坊間流傳不討喜的迷信。2019年，全美印製的50美元紙鈔只佔3.5%，鑄印局稱，2022年比率一口氣跳增至8.5%。

向來不討喜的50美元紙鈔為什麼頓時大行其道？

也許有人認為與物價不斷上漲脫離不了干係，感覺上以前售價20美元的物品如今可能飆漲至50美元，所以人們需要大面額紙鈔。事實上與通貨膨毫不相干。

50美元鈔票數量大增的幕後推手是新冠疫情 。聯準會發現，疫情爆發後，人們開始積存現金，握有大額鈔票較省事。

疫情後 聯準會下令加印

新冠疫情2020年初爆發，聯準會隔年7月宣布，2022年美鈔印製訂單受到疫情嚴重影響，聯準會繼續面臨前所未有的貨幣需求。

舊金山聯邦準備銀行(San Francisco Fed)隨後公布報告證實，2020年後，美國人在錢包、車內、房屋裡和其他地方放更多現金。

眼看現金日益搶手，聯準會下令大幅加印50美元紙鈔。疫情爆發前，除2美元鈔票外，50美元紙鈔多年來一直是訂購量最少的面額之一，但是在2021、2022年，聯準會下令加碼印製的50美元紙鈔數量多於10美元和5美元。

聯準會並不印製任何實體貨幣，但是，該機構負責預估貨幣需求、以及已流通鈔票的毀損率(rate of decay)， 而後下單委託「聯邦鑄版及印刷管理局」印製美鈔，美國鑄幣局(U.S. Mint)專門負責產製銅板。

破產總統肖像 被傳不祥

很少有人真正喜歡50美元紙鈔。主要是因為紙鈔正面印有美國第18任總統格蘭特 (Ulysses S. Grant)，他因破產而臭名昭張，坊間因此出現古老迷信，認為印有格蘭特的這張鈔票不吉利。

50美元紙鈔最早可追溯到1862年，直到1914年才印上格蘭特的肖像，紙鈔背面是美國國會大廈。

到了2010年，北卡羅來納州共和黨眾議員帕特里克·麥克亨利(Patrick McHenry)試圖向國會提議，在50美元鈔票上改印第40屆總統雷根(Ronald Reagan)，取代格蘭特，得到一些支持，但最終無疾而終。

報導稱，職業賭徒和賭場不喜歡攜帶印有格蘭特肖像的50美元鈔票，怕會觸霉頭；另根據傳言，拉斯維加斯賭場投資者兼黑幫大頭目西格爾(Bugsy Siegel)去世時口袋裡面只有50美元。

不過，傳言終究是傳言，比較現實的理由是，50美元紙鈔顏色與大小與5美元、20美元相似，人們會盡可能避免使用大鈔、以免混淆吃虧，許多商店也不接受超過20美元的大額紙鈔。

乍看之下，疫情封鎖期間，人們彼此盡量避免接觸，實體貨幣需求不減反而激增似乎毫無道理，況且全美各地暫時關閉實體店面、全國疾病管制預防中心(CDC)不鼓勵用現金。

但舊金山聯邦準備銀行分析師表示，對實體現金有所需求是一回事，實際用現金付款又是另一回事，結論是，由於經濟和地緣政治不確定，自然會引起不安，導致許多人想要手頭持有現金，儘管可能不會馬上用現金。

分析師的數據並且顯示，美國人平常購物所使用的現金減少了，但是，持有的現金總量卻比新冠疫情之前來得高。

今年紙鈔印量 恢復正常

從聯準會2023、2024年紙鈔印刷訂單可看出，今年各面額紙鈔印刷量已恢復正常。聯準會2023年下單時表示，目前訂單主要用以更換損壞的紙鈔；50美元紙鈔平均壽命12.2年，一美元紙鈔壽命大約只有一半。

聯準會7月為2024年貨幣下單，預計50美元紙鈔發行量介於9920萬至2萬1120萬張之間，不到2022年印刷量的三分之一。

但舊金山聯邦準備銀行報告顯示，美國家庭現金持有量仍較疫情前多，並稱消費者繼續持有大量現金，但平常不太可能拿現金購物。