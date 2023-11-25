我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

跪頸案白人警察沙文 在亞利桑納州獄中被刺傷

哈瑪斯今將釋放第2波人質 以色列：已收到名單

美股連四周上漲 交易變動不大 感恩節正蓄積年終全面漲勢

編譯劉忠勇／綜合外電
紐約證交所24日提前收盤，也是一年一度可帶兒女上班的一天，倍增感恩節過節氣氛。（路透）
紐約證交所24日提前收盤，也是一年一度可帶兒女上班的一天，倍增感恩節過節氣氛。（路透）

美國股市周五在感恩節假期縮短交易時段的交易中變動不大，不僅穩住連四周漲勢，也讓投資人更有信心這股漲勢能夠延續直到年終。

美東時間下午1時提前收盤，史坦普500指數小漲0.1%，道瓊工業指數上漲117點，不過那斯達克綜合指數小跌0.1%。正逢感恩節假期，交易清淡。總結一周，道瓊和史坦普各漲1.3%和1%，那斯達克上漲0.9%。

費城半導體指數周五和周線變動不大。輝達（Nvidia）周五下跌1.9%，連續三日下跌，有報導說輝達通知大陸客戶將延後推年銷陸的新款人工智慧（AI）晶片；台積電ADR也跌0.8%，一周下來跌1.7%。

美國10年期公債殖利率周五小幅走高收在4.483%，結束連續五個交易日的頹勢。

美國公債隨歐債下跌。歐債下跌是因為德國政府將連續四年延後實施淨舉債的上限，如今一來公債供給勢必增加。德國政府因德國憲法法院上周裁定挪用預算違憲，不得不大幅調整追加預算。

受到公債殖利率下降和通膨數據降溫預告聯準會（Fed）可能結束升息的激勵，史坦普500指數11月漲幅已超過8%，離7月底創下的今年最高收盤水準4.588點不到30點。

美股似正凝聚一股動能，有可能將感恩節一周的上漲行情轉為全面的年終漲勢。季節性因素是原因之一：自1950年來，從感恩節到新年年關，史坦普500指數70%是上漲的，平均回報率為1.7%。

史坦普500指數今年在感恩節前一個月內上漲8.1%，是1999年以來最佳表現，當年接著到年終又上漲3.7%。

盈透證券（Interactive Brokers）首席策略師索斯尼克 （Steve Sosnick）說：「美股適逢季節性的時機從超賣狀況中反彈，其先決條件是Fed結束升息周期，這是OK的。但如今看來也反映會加速降息周期的預期心理，這可能需要經濟比投資人預期更差來配合。」

從芝加哥商品交易所利率衍生品交易所反映的是市場預期Fed 明年3月政策會議降息機率為25%，5月降息機率為50%。

另一個可喜的現象是，美股走強之勢已擴及今年表現落後的股票。截至周一，史坦普500指數成分股中約有55%的股票站上200日均線。上周這一指標突破50%，為近兩個月來首見。

下周將公布11月消費者信心和10月個人消費支出（PCE）物價，高於預期的數據可能引發美國公債賣壓，推高殖利率。

殖利率 史坦普500 降息

上一則

2024終於是「債券年」？分析師：美債展望吉帶凶

延伸閱讀

道指漲逾百點 史指連漲四周

道指漲逾百點 史指連漲四周
史指今年再漲10% 明年上看5000點

史指今年再漲10% 明年上看5000點
美股早盤／輝達傳延後發表銷中晶片 股價挫跌近0.8%

美股早盤／輝達傳延後發表銷中晶片 股價挫跌近0.8%
50歲的她沒有退休儲蓄 專家教她三步驟存出一筆

50歲的她沒有退休儲蓄 專家教她三步驟存出一筆

熱門新聞

分析師警告，美債殖利率最近降得太猛，且下周遇上感恩節假期交易時間縮短，債市波動可能加劇。圖／路透

美債殖利率為何猛降？伊爾艾朗：波動加劇宜繫好安全帶

2023-11-18 12:26
美國經濟仰賴消費力道抵禦衰退，但較富有的美國人，在黑色星期五的購物旺季前夕減少花費，是令人憂心的徵兆。(美聯社)

美經濟是否邁向衰退 得看富人黑五購物力道

2023-11-21 08:40
美國債市連跌將近三年，投資人方才覺悟，投資債券不像許多理財專家宣稱的那麼安全、穩當。新研究建議長期投資人改採國內和國際股票各占一半的投資組合。(美聯社)

膽小投資人慎入 研究：股6債4不如本國、外國股票各半

2023-11-23 11:01
前財政部長桑默斯。（美聯社）

奧特曼將復職 經濟學者桑默斯為何坐鎮OpenAI新董事會？

2023-11-22 06:13
蘋果執行長庫克。（Getty Images）

OpenAI宮鬥劇震撼矽谷 庫克認將長留蘋果 開口談接班計畫

2023-11-22 07:32
美股債市從超賣迅速轉為超買，也引發市場接下來可能稍事整理的預期心理。（路透）

美股連三周10%輝煌漲勢料休整 Nvidia財報天險待跨越

2023-11-18 06:32

超人氣

更多 >
中國政府不領回偷渡客 就算申請庇護遭拒照樣能續留

中國政府不領回偷渡客 就算申請庇護遭拒照樣能續留
最難看肥皂劇 陳文茜：民進黨不可能出現這麼多離譜的人

最難看肥皂劇 陳文茜：民進黨不可能出現這麼多離譜的人
感佩郭台銘退出2024總統大選胸懷 趙少康喊話：回到國民黨大家庭

感佩郭台銘退出2024總統大選胸懷 趙少康喊話：回到國民黨大家庭
「連狗糧都秒光」 亞馬遜放生鮮優惠大招 華人搶到凌晨

「連狗糧都秒光」 亞馬遜放生鮮優惠大招 華人搶到凌晨
藍白合破局 華爾街日報：中國對台灣大選期盼落空

藍白合破局 華爾街日報：中國對台灣大選期盼落空