美股連四周上漲 交易變動不大 感恩節正蓄積年終全面漲勢

紐約證交所24日提前收盤，也是一年一度可帶兒女上班的一天，倍增感恩節過節氣氛。（路透）

美國股市周五在感恩節假期縮短交易時段的交易中變動不大，不僅穩住連四周漲勢，也讓投資人更有信心這股漲勢能夠延續直到年終。

美東時間下午1時提前收盤，史坦普500 指數小漲0.1%，道瓊工業指數上漲117點，不過那斯達克綜合指數小跌0.1%。正逢感恩節假期，交易清淡。總結一周，道瓊和史坦普各漲1.3%和1%，那斯達克上漲0.9%。

費城半導體指數周五和周線變動不大。輝達（Nvidia）周五下跌1.9%，連續三日下跌，有報導說輝達通知大陸客戶將延後推年銷陸的新款人工智慧（AI）晶片；台積電ADR也跌0.8%，一周下來跌1.7%。

美國10年期公債殖利率 周五小幅走高收在4.483%，結束連續五個交易日的頹勢。

美國公債隨歐債下跌。歐債下跌是因為德國政府將連續四年延後實施淨舉債的上限，如今一來公債供給勢必增加。德國政府因德國憲法法院上周裁定挪用預算違憲，不得不大幅調整追加預算。

受到公債殖利率下降和通膨數據降溫預告聯準會（Fed）可能結束升息的激勵，史坦普500指數11月漲幅已超過8%，離7月底創下的今年最高收盤水準4.588點不到30點。

美股似正凝聚一股動能，有可能將感恩節一周的上漲行情轉為全面的年終漲勢。季節性因素是原因之一：自1950年來，從感恩節到新年年關，史坦普500指數70%是上漲的，平均回報率為1.7%。

史坦普500指數今年在感恩節前一個月內上漲8.1%，是1999年以來最佳表現，當年接著到年終又上漲3.7%。

盈透證券（Interactive Brokers）首席策略師索斯尼克 （Steve Sosnick）說：「美股適逢季節性的時機從超賣狀況中反彈，其先決條件是Fed結束升息周期，這是OK的。但如今看來也反映會加速降息 周期的預期心理，這可能需要經濟比投資人預期更差來配合。」

從芝加哥商品交易所利率衍生品交易所反映的是市場預期Fed 明年3月政策會議降息機率為25%，5月降息機率為50%。

另一個可喜的現象是，美股走強之勢已擴及今年表現落後的股票。截至周一，史坦普500指數成分股中約有55%的股票站上200日均線。上周這一指標突破50%，為近兩個月來首見。

下周將公布11月消費者信心和10月個人消費支出（PCE）物價，高於預期的數據可能引發美國公債賣壓，推高殖利率。