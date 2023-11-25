2024終於是「債券年」？分析師：美債展望吉帶凶

目前對2024年市場趨勢的共識預測是：美國經濟將面臨溫和衰退，歷史性的美債跌勢終結。但分析師警告，美債劇烈波動的市況仍可能延續至來年。（路透）

又到年尾展望來年的時節。去年此時，投資 人和分析師預測2023年市場大趨勢時，兩大共識看法是：美國將面臨一波經濟衰退，史上最慘重的美國公債價格跌勢終結。結果，截至11月底的發展證實，這兩項預測都槓龜了。不過，一樣的預言對2024年仍然適用，只是有點大同小異。

金融時報報導，目前對2024年市場趨勢的共識預測仍是：美國將面臨衰退，歷史性的美債跌勢結束，附帶一些小幅調整。微調部分是，久候不至的經濟衰退終將降臨，只是會偏向景氣「溫和」減緩而非「硬著陸」；同時，央行升息抑制終於開始刺痛經濟，連帶提升公債這類安全資產的吸引力。

押對大趨勢不僅對債市很重要，對其他靠債券 價格錨定的資產價格也很重要。一年前，分析師和投資人就因誤判2023年走勢，而栽了大跟頭。

歐洲最大資產管理公司Amundi的投資長莫提耶說：「去年，我們預見債券凱旋回歸。但說得有點太早。」

就在投資人迎接2023「債券年」、期待美債殖利率 下滑時，債市卻跌得唏哩嘩啦。基準的美國10年期公債殖利率從4月低點3.3%左右猛然躍起，到10月下旬已升上5%，上回觸及這麼高是在金融海嘯爆發之前。債券價格與殖利率走勢相反。

至於通膨走勢，大致如市場共識所料，主要經濟體的物價上漲步調確實大幅減緩。不過，聯準會（Fed）貨幣緊縮從實施到實際衝擊經濟的間隔時間比共識預測來得長，主因是拜登政府大規模財政擴張支撐成長持續不輟。

債券吸引力升高

莫提耶說，在殖利率5%時買進美國長期公債，簡直是不容錯過的良機；那個價位吸引大批投資人買進，Amundi也不例外。莫提耶說：「現在我們比以往更確信，優質債券可重新納入投資組合。」他預期，隨著債券價格躍升，10年期美債殖利率到2024年底時將降到3.7%，儘管下滑過程可能波動不已。

同理，瑞銀財富管理公司也正建議客戶，考慮「鎖住」此刻位於相對高檔的殖利率，因為明年經濟可能減緩，到2024年尾前Fed甚至可能已數度調降利率。固定收益策略師法科妮歐認為，明年成長減速的影響，將凌駕異常大量新發行美債湧入市場的衝擊。

波動劇烈風險猶在

不過，美債殖利率波動劇烈的情況，例如從9月的4%跳上5%隨後又大幅回落，在短短六周之內兜了一圈，這種峰迴路轉刺激萬分的震盪走勢，可能延續到明年。

PGIM固定收益投資長彼德斯說：「債券走勢如此猛烈，波動性如此之高...幾乎是不能投資。」他指出，波動性這麼高，很難吸引真正的投資人重返市場，所以只剩下避險基金和其他神經敏感的小咖買家，那將進一步助長債市波動。

彼德斯並警告，殖利率短時間內暴起暴落，足以嚇跑買家，因為那顯示債市漲過頭，恐怕已提前收割2024年的大半漲幅。他指出，目前的價位不僅計入Fed停止升息，還反映Fed明年猛烈降息的預期，但那是不切實際的想法。

美銀（BofA）例行意見調查顯示，投資人做多美債的押注是過去20年來第三高，而料定2024年美債殖利率走低的基金經理人占比高達61%，創新高。

光是市場氣氛如此亢奮，就足以讓謹慎的投資人停下來三思。2023年還剩一個多月，仍有可能讓債市的自滿洩氣，此刻斷定2023債市重返多頭的判斷其實並沒錯，還言之過早。