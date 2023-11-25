成本飆 離岸風電開發受阻

離岸風電的開發成本飆升，相關業者入不敷出，紛紛收手。其中美國情況最嚴重，有25%項目遭取消。這也導致各國政府勢必得砸更多錢提供補貼，提高業者開發意願，才能實現潔淨能源目標。

華爾街 日報（WSJ）報導，鋼鐵、勞力、以及債務融資等價格提高，使得開發風力發電場的成本，自2019年來大增近40%。這對丹麥能源公司沃旭（Orsted）等開發商來說是一大問題，這些業者幾年前簽署的供電合約，價格不足以支付當前的成本。西門子能源（Siemens Energy）旗下風電部門歌美颯（Gamesa），上個會計年度虧損43億歐元（47億美元）。

拜登 政府已承諾，要在2030年前裝設30百萬瓩（GW）的離岸風電，原本讓美國被視為下一個成長市場，風電業卻在這裡遭逢最大挑戰。全球開發商在美國的投資 項目總計已減記數十億美元，有些甚至已完全撤出美國。

根據彭博新能源財經（BNEF）數據，美國至今通過或是簽署的21.6 GW離岸風電案中，有四分之一遭到取消，近三分之一則面臨風險。

各國政府目前的因應方法，是提高執照的標售價格。英國9月的風電招標案，沒有半家廠商投標，隨後將離岸風電的保證價格提高66%。據BNEF資料指出，美國紐約10月最新一輪離岸風電招標案，平均購電價格比先前高出五分之一，且可能進一步上揚，主要是因為新約包含通膨保護條款，讓開發業者免於未來的成本壓力。

多年來，離岸風電的供電競爭力不斷提高，可是現在離岸風電在部分市場與化石燃料相比，開始變得相形昂貴。

以全球來說，新的離岸風電場仍比天然氣發電廠便宜，並打平煤炭發電廠。但美國的離岸風電較貴，部分原因是當地的供應鏈較不成熟，需要好幾年的高額投資。

這使得政府更難在達成零碳目標之際，同時維持低廉的電力成本。但紐約等人口稠密的地區可能沒有太多選擇，只能開發離岸風電，因為在寸土寸金的地方，很難推動陸域風電場和太陽能發電場等替代方案。