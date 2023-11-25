道指漲逾百點 史指連漲四周

感恩節後縮短交易時間的24日道瓊工業指數上揚，主要股指連續4周上漲。

道指上漲117.12點或0.33%至3萬5390.15點。史坦普500指數上漲2.72點或0.06%收4559.34點。那斯達克指數下跌15點或0.11%收1萬4250.85點。

隨著黑色星期五 拉開假期購物季序幕，主要零售股小幅上漲。沃爾瑪和Target分別上漲0.9%和0.74%，亞馬遜上漲0.02%。

本周道指上漲1.27%，史指上漲1%，那指上漲0.89%。這是主要股指連續第4周上漲，也是史指和那指自6月以來最長連漲。同時，道指是4月以最長的周線上漲。

美國公債殖利率 本周觸及數月低點，因市場希望通膨正在降溫，且聯準會可能不再升息。基準利率上漲6個基點至4.476%左右。

美國個人投資 者協會(AAII)的最新調查顯示，散戶投資人對未來6個月股市前景的樂觀情緒連續第3周上升，從43.8%升至45.3%，為8月2日以來的最高樂觀程度。

看漲情緒連續第3周保持在37.5%的歷史均值之上。

相反地，最近一周散戶投資人的悲觀情緒從28.1%降至23.6%，也是8月2日以來的最低水平，也是連續第3周悲觀情緒低於長期歷史平均水平31.0%。中立意見從28.1%上升至31.1%，為10月中旬以來最高。