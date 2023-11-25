傳OPEC+將妥協提高配額

消息人士透露，OPEC+與非洲產油國安哥拉和奈及利亞就2024年產量水平已近達成妥協，將提高石油產量配額。之前這些目標的分歧迫使產油國延後了一場重要會議。OPEC+原定11月26日至30日舉行的會議被順延，導致油價大幅下跌。但之後油價已回升，布蘭特原油價格24日升至每桶81元以上。消息人士表示「有99%的信心」認為OPEC+可能會在11月30日達成協議。OPEC秘書處表示會議將採虛擬方進行。

亞馬遜歐洲員工串連罷工

亞馬遜員工24日在歐洲多個地點同步舉行罷工。由UNI全球聯盟協調的全球運動「Make Amazon Pay」表示，從「黑色星期五」到「網購星期一」有30多個國家將舉行罷工和抗議活動。德國工會Verdi在德國5個配送中心的工人自23日午夜開始24小時罷工。同日超過200名員工在英國考文垂的亞馬遜倉庫舉行罷工。義大利工會CGIL呼籲黑色星期五在Castel San Giovanni倉庫舉行罷工，而西班牙工會CCOO則呼籲倉庫和送貨工人在「網購星期一」每班罷工一小時。

輝達延後推出中國AI晶片

知情人士指出，輝達告訴中國客戶將把一款符合美國出口規則的AI晶片推出時間延後到明年第1季。根據媒體報導，由於伺服器製造商在將半導體整合到其產品中時出現問題，這款名為H20的新晶片被順延。美國10月進一步收緊AI晶片出口限制，影響了輝達的A800和H800晶片出口。這些半導體是專門為中國設計的。H20的延後推出對輝達來說可能是一個挫折，該公司大約五分之一的收入來自中國，並且面臨華為等本土企業的競爭。

AI主題ETF上周資金回流

在晶片製造商輝達上季業績強勁以及對利率已見頂的樂觀情緒不斷升溫背景下，追踪人工智慧(AI)股票的ETF在連續6周資金外流後，終於出現資金回流。根據Lipper的數據，截至22日的過去一周，Global X機器人和AI主題ETF獲得3550萬元淨流入，是今年6月初以來的最高水平。由於ChatGPT的病毒式成功，追蹤AI股票的ETF今年開局強勁。但由於擔心美國持續高利率將損害科技公司的估值，6月後漲勢開始放緩。