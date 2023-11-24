我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

海軍作戰部長：對美中恢復軍事熱線感振奮 避免誤解與誤判

郭台銘宣布退出台灣總統大選：人退，志不退

巴隆：Nvidia有這個規劃 AI晶片競賽仍可維持領先

編譯黃淑玲／綜合外電
輝達（Nvidia）的8顆HGX H100晶片模組。 （美聯社）
輝達（Nvidia）的8顆HGX H100晶片模組。 （美聯社）

巴隆周刊（Barron's）分析輝達（Nvidia）的營運表現，指出輝達在人工智慧（AI晶片的競賽仍可領先超微、英特爾，因為輝達計劃加快技術研發，提高新產品更新速度，由原先每兩年改為每年。

巴隆說，輝達剛發布的財報，獲利亮眼，但卻沒能夠再推升股價。但公司致力維持AI晶片領導地位，向投資人展現超微（AMD）、英特爾（Intel）還遠遠落在後方。

針對加速更新產品，輝達執行長黃仁勳在財報法說會上說：「我們加速執行的根本原因就是，這可以徹底驅動成本下降。」以輝達規劃的速度，AMD和英特爾會很難趕上。Raymond James分析師Srini Pajjuri表示，輝達對明年的生成式AI加速晶片的市占目標，仍雄心勃勃地設定在85%以上。

Pajjuri的研究報告提到，一部分客戶可能為了等待輝達明年下半年才會上市的新一代B100晶片，現在暫停下單輝達。但同樣的理由，這些客戶對AMD的MI300 AI晶片，或是英特爾預定明年推出的Gaudi 3晶片，也會先縮手不買。

輝達的資料中心營收，估計在公司下個會計年度（結束於2025年1月）可達650億美元。這個數額超過超微和英特爾所估的同期資料中心銷售加總數字。

獨立分析師Richard Windsor認為，儘管輝達的競爭者愈來愈多，輝達花費近20年所建造的CUDA平台，仍然會是大家訓練生成式AI演算法最大集中地。

輝達周二盤後公布財報，周三股價收跌2.46%報487.16美元（周四美股因感恩節休市）。不過分析師仍多普遍對輝達保持正面看法。

除了來自AMD和英特爾的直接競爭，輝達的其他威脅是它的大客戶們，例如Google、微軟，正在自己研發晶片。輝達面對這類挑戰有很有信心，Pajjuri也說，輝達繪圖處理器（GPU）的多功能、通用性，還是強很多。

輝達 晶片 AI

上一則

遵守美出口規定 路透：輝達延後推出針對中國市場的新款AI晶片

延伸閱讀

中辦首屆鏈博會 英特爾、惠普、高通…美企參展超預期

中辦首屆鏈博會 英特爾、惠普、高通…美企參展超預期
降低軍用晶片對台依賴 英特爾可望享有美政府更多補助

降低軍用晶片對台依賴 英特爾可望享有美政府更多補助
路透：英特爾已決定擱置越南擴廠計畫

路透：英特爾已決定擱置越南擴廠計畫
英特爾降低軍用晶片對台依賴 可望享數十億美元政府補助

英特爾降低軍用晶片對台依賴 可望享數十億美元政府補助

熱門新聞

分析師警告，美債殖利率最近降得太猛，且下周遇上感恩節假期交易時間縮短，債市波動可能加劇。圖／路透

美債殖利率為何猛降？伊爾艾朗：波動加劇宜繫好安全帶

2023-11-18 12:26
美國經濟仰賴消費力道抵禦衰退，但較富有的美國人，在黑色星期五的購物旺季前夕減少花費，是令人憂心的徵兆。(美聯社)

美經濟是否邁向衰退 得看富人黑五購物力道

2023-11-21 08:40
美國零售商今年黑色星期五檔期商品若大打折扣，一大因素是中國製造商產能過剩，正積極以折扣價外銷海外。（路透）

黑五買iPhone可能划算？巴隆：拜中國輸出通縮之賜

2023-11-17 06:42
沃爾瑪（Walmart）執行長董明倫。（美聯社）

沃爾瑪CEO：美國未來幾個月將出現通縮

2023-11-17 06:27
前財政部長桑默斯。（美聯社）

奧特曼將復職 經濟學者桑默斯為何坐鎮OpenAI新董事會？

2023-11-22 06:13
美國債市連跌將近三年，投資人方才覺悟，投資債券不像許多理財專家宣稱的那麼安全、穩當。新研究建議長期投資人改採國內和國際股票各占一半的投資組合。(美聯社)

膽小投資人慎入 研究：股6債4不如本國、外國股票各半

2023-11-23 11:01

超人氣

更多 >
侯友宜副手趙少康 本土藍結盟戰鬥藍拚「互補」

侯友宜副手趙少康 本土藍結盟戰鬥藍拚「互補」
柯文哲搭檔「新光大公主」吳欣盈 參選正副總統

柯文哲搭檔「新光大公主」吳欣盈 參選正副總統
撐到最後一刻 侯友宜美東23日晚10:45登記正副總統

撐到最後一刻 侯友宜美東23日晚10:45登記正副總統
25日買電腦、27日買家具…黑五折扣破紀錄 選對日子下單

25日買電腦、27日買家具…黑五折扣破紀錄 選對日子下單
藍白合破局？柯文哲美東時間今晚10時登記參選

藍白合破局？柯文哲美東時間今晚10時登記參選