巴隆：Nvidia有這個規劃 AI晶片競賽仍可維持領先

輝達（Nvidia）的8顆HGX H100晶片模組。 （美聯社）

巴隆周刊（Barron's）分析輝達 （Nvidia）的營運表現，指出輝達在人工智慧（AI ）晶片 的競賽仍可領先超微、英特爾，因為輝達計劃加快技術研發，提高新產品更新速度，由原先每兩年改為每年。

巴隆說，輝達剛發布的財報，獲利亮眼，但卻沒能夠再推升股價。但公司致力維持AI晶片領導地位，向投資人展現超微（AMD）、英特爾（Intel）還遠遠落在後方。

針對加速更新產品，輝達執行長黃仁勳在財報法說會上說：「我們加速執行的根本原因就是，這可以徹底驅動成本下降。」以輝達規劃的速度，AMD和英特爾會很難趕上。Raymond James分析師Srini Pajjuri表示，輝達對明年的生成式AI加速晶片的市占目標，仍雄心勃勃地設定在85%以上。

Pajjuri的研究報告提到，一部分客戶可能為了等待輝達明年下半年才會上市的新一代B100晶片，現在暫停下單輝達。但同樣的理由，這些客戶對AMD的MI300 AI晶片，或是英特爾預定明年推出的Gaudi 3晶片，也會先縮手不買。

輝達的資料中心營收，估計在公司下個會計年度（結束於2025年1月）可達650億美元。這個數額超過超微和英特爾所估的同期資料中心銷售加總數字。

獨立分析師Richard Windsor認為，儘管輝達的競爭者愈來愈多，輝達花費近20年所建造的CUDA平台，仍然會是大家訓練生成式AI演算法最大集中地。

輝達周二盤後公布財報，周三股價收跌2.46%報487.16美元（周四美股因感恩節休市）。不過分析師仍多普遍對輝達保持正面看法。

除了來自AMD和英特爾的直接競爭，輝達的其他威脅是它的大客戶們，例如Google、微軟，正在自己研發晶片。輝達面對這類挑戰有很有信心，Pajjuri也說，輝達繪圖處理器（GPU）的多功能、通用性，還是強很多。