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美購物季買氣 零售商保守

編譯劉忠勇／綜合報導
全美零售商聯合會（NRF）預料，從感恩節到網購星期一期間會有1.82億人購物，較去年多出1600萬人，也是2017年開始追蹤此數據人數最多的一年。（路透）
全美零售商聯合會（NRF）預料，從感恩節到網購星期一期間會有1.82億人購物，較去年多出1600萬人，也是2017年開始追蹤此數據人數最多的一年。（路透）

美國本周迎來感恩節假期，也為年底購物季檔期揭開序幕，預料人潮將創下歷史新高，但因消費者苦於物價上漲壓力，零售商大都對買氣持保留態度。

感恩節隔天的「黑色星期五」，傳統上是美國一年中最盛大的購物日，零售商無不祭出誘人折扣。今年，商家計畫提供更大折扣，吸引因通膨困頓的消費者上門採購。

全美零售商聯合會（NRF）預料，今年感恩節到網購星期一期間，會有1.82億人購物，較去年多出1,600萬人，也是2017年開始追蹤此數據以來人數最多的一年。

據德勤（Deloitte）估計，消費者這幾天平均消費金額將比去年多出13%，達到567美元。不過，整個購物季的支出預料只能跟上通膨的腳步，標普全球市場財智預估，今年年終購物季銷售額成長3.3%，增幅低於疫情前3.9%的均值。

安永（EY）首席經濟學家戴科發布報告指出，儘管10月通膨降溫，但消費者對所有成本都高於疫情前的觀感仍在，削弱他們的消費欲望。

儘管面臨通膨、利率勁揚以及學貸恢復還款的逆境，今年消費卻尚遊刃有餘，令經濟學家相當驚訝。不過，10月就業報告顯示勞動市場放緩，密西根大學11月調查顯示消費者信心處於六個月低點。

零售業第3季財報也顯示消費者更加保守。家得寶（Home Depot）和Lowe's都表示，大件家居修繕方面的支出下降；Kohl's未達到銷售預期，反映非必需品消費下降；而百思買（Best Buy）表示需求「更加不穩且難以預測」。沃爾瑪（Walmart）更進一步表示，接下來幾個月售價可能不漲反跌。

從麥肯錫（McKinsey）的研究來看，近80％消費者計畫今年假日購物「降檔次」，也就是將原已計畫購買的商品轉為更便宜的替代品，或者乾脆不買。儘管通膨已從2022年7月站上的40年高峰9.1％回落，但「降檔次」的意願在通膨下滑的這段期間反而上升了5個百分點。

根據Adobe Analytics對電子商務價格的評估，零售商在某些類別願意提供更大幅度折扣。調查發現，線上販售的服裝平均最高折扣從19％增加到25％，而電視機的折扣幅度則從10％增加到24％。

零售商 疫情 黑色星期五

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