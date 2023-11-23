美股最錢線/漲勢應可持續 須防債券波動

最近幾周接連出爐的經濟數據顯示美國通膨趨緩、Fed升息臨近終點，市場在軟著陸預期之下開啟狂歡模式。一度飆升的美債殖利率 大幅下跌，美股 也在小型股和成長股帶動下強勢反彈。

不過多家機構警告，美國經濟未來成長動能不足，宏觀前景不確定的情況下，美股漲勢恐難持續。

摩根大通市場情報團隊負責人泰勒(Andrew Tyler)和許里格(John Schlegel)表示，從資金流入的力道判斷，美股將能持續反彈續，但須提防美債殖利率回升和波動加劇的風險。

泰勒認為，美股反彈能夠持續，催化劑主要是宏觀經濟和科技股表現。

從目前數據來看，宏觀經濟呈現「無通膨成長」的「不著陸」情景；而科技股可能會重新點燃人工智慧(AI)主題和反彈走勢。自5月24日輝達發布財報到7月31日，史坦普500指數上漲了11.5%；那斯達克100指數上漲了15.8%，羅素2000指數上漲了13.4%。

分析師還指出，美國經濟的表現比預期要好：「如果通縮得到控制，將出現高於趨勢的成長。第3季國內生產總值(GDP)成長5%，超出任何合理的預測，但由於27兆元的名目成長率達8%，經濟成長放緩的時間可能比市場預期的要晚。」

從短期來看，市場近期仍然會有些波動。不過本周股票凈流入仍相當中性，因此反彈尚未結束。過去2周資金流入ETF最多，其次是能源、銀行和房地產。科技股被賣出最多，但主要限於傳媒和娛樂業。

分析師還表示，近期最有可能出現的風險是債券 殖利率和債券價價格波動回升：「即使 20 年期美債標售的強勁表現可能會緩解部分擔憂，尤其是在美元近期走軟的情況下。但殖利率上升和美元走強的驅動因素在近期反彈中並未消失，因此這種負面催化劑可能會捲土重來。」（財經新聞組）