感恩節周 股市利多擋不住

感恩節周的美股表現向來不錯。（路透）

美國本周迎來感恩節周，也為那些忙著在投資 組合之間關注獲利機率的投資人帶來季節性財富。

根據歷史，感恩節當周的周一至周三股市往往表現最好。

根據計算，自1961年以來，史坦普500指數當周四分之三的時間都以上揚收盤，平均漲幅和中位數漲幅為0.3%。整整一周史指三分之二的時間都是上漲，中位數漲幅為0.75%。

在全球金融危機期間，2008年是感恩節周表現最好的一年：史指上漲12.0%；表現最糟的一年是3年後的2011年，下跌了4.7%。

《股票 交易員年鑑》主編赫希(Jeff Hirsch)在1987年首次注意到感恩節的季節性走勢。從那時起，本周走勢就變得不那麼樂觀了，尤其是在周三和周五。這是因為在1987年之前的35年中，有34年這兩個交易日都是上揚。

話雖如此，如果投資人自1961年起在感恩節前的周五投資史指，並在感恩節後的周五賣出，那麼截至去年，史指將上漲42%，複合年增率為6.2%。

就產業而言，能源股表現最好。自1999年以來，中位數漲幅為1.5%，上漲機率達74%。緊隨其後的是材料、科技、非必需消費品和通訊服務業，這些產業的中位數漲幅都在1.0%以上。

金融股表現最差，僅上漲0.2%，上揚機率為57%。公用事業、醫療保健、房地產 和工業緊隨其後，僅取得小幅成長。就假期周期間的行業表現而言，朱門酒肉臭，路有凍死骨。

但看漲的季節性並沒有在本周結束，赫希點出一些持續到新的一年的模式。

他寫道：「11月至1月是一年中最佳的3個月投資期。」並補充指出，「小型股表現優於大型股的1月效應，往往從12月中旬開始。」

最後，著名的「聖誕行情」為假日季畫上句點，開啟新的一年。這個名詞是赫希的父親葉爾於1972年首次發現並發布。