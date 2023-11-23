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感恩節周 股市利多擋不住

財經新聞組／綜合報導
感恩節周的美股表現向來不錯。（路透）
感恩節周的美股表現向來不錯。（路透）

美國本周迎來感恩節周，也為那些忙著在投資組合之間關注獲利機率的投資人帶來季節性財富。

根據歷史，感恩節當周的周一至周三股市往往表現最好。

根據計算，自1961年以來，史坦普500指數當周四分之三的時間都以上揚收盤，平均漲幅和中位數漲幅為0.3%。整整一周史指三分之二的時間都是上漲，中位數漲幅為0.75%。

在全球金融危機期間，2008年是感恩節周表現最好的一年：史指上漲12.0%；表現最糟的一年是3年後的2011年，下跌了4.7%。

股票交易員年鑑》主編赫希(Jeff Hirsch)在1987年首次注意到感恩節的季節性走勢。從那時起，本周走勢就變得不那麼樂觀了，尤其是在周三和周五。這是因為在1987年之前的35年中，有34年這兩個交易日都是上揚。

話雖如此，如果投資人自1961年起在感恩節前的周五投資史指，並在感恩節後的周五賣出，那麼截至去年，史指將上漲42%，複合年增率為6.2%。

就產業而言，能源股表現最好。自1999年以來，中位數漲幅為1.5%，上漲機率達74%。緊隨其後的是材料、科技、非必需消費品和通訊服務業，這些產業的中位數漲幅都在1.0%以上。

金融股表現最差，僅上漲0.2%，上揚機率為57%。公用事業、醫療保健、房地產和工業緊隨其後，僅取得小幅成長。就假期周期間的行業表現而言，朱門酒肉臭，路有凍死骨。

但看漲的季節性並沒有在本周結束，赫希點出一些持續到新的一年的模式。

他寫道：「11月至1月是一年中最佳的3個月投資期。」並補充指出，「小型股表現優於大型股的1月效應，往往從12月中旬開始。」

最後，著名的「聖誕行情」為假日季畫上句點，開啟新的一年。這個名詞是赫希的父親葉爾於1972年首次發現並發布。

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