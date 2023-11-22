我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最新民調：紐約市長亞當斯、州長霍楚支持率下滑

紐約感恩節大執法 將嚴打酒駕、超速、分心駕駛

OpenAI宮鬥劇震撼矽谷 庫克認將長留蘋果 開口談接班計畫

編譯陳苓／綜合外電
蘋果執行長庫克。（Getty Images）
蘋果執行長庫克。（Getty Images）

OpenAI執行長奧特曼一度被開除，如今又復職的消息，震撼矽谷。蘋果執行長庫克強調，該公司不會有此種人事劇變，他未來幾年都無意交棒，但也透露，蘋果有詳細的接班規劃，繼任者應該是公司內部人士。

財星（Fortune）、Business Insider報導，庫克接受歌手杜娃黎波（Dua Lipa）的Podcast訪問時表示，他熱愛替蘋果工作，沒辦法想像不在蘋果的日子，還會待上好一陣子。庫克坦承，要說為了讓蘋果實現減排90%的承諾，執行長會當到2050年有點「牽強」，但他近期沒打算離開。

儘管如此，這並未阻止團隊制定接班方案。他說：「我們這家公司相信需擬定接班計畫，有著非常詳盡的規畫。出乎意料的事情永遠可能發生，我祈禱這不會成真，但我也可能明天一命嗚呼。」

不令人意外地，庫克婉拒評論誰會出線，但他證實繼任人選可能是內部人士，而非從外部延攬人才。庫克解釋：「我的職責是培育幾名有能力接班的人，我真的希望這個人來自蘋果內部。因此我的任務是確保有數名人選，供董事會欽點。」

庫克2011年出掌大位後，蘋果股價從不到13美元，現在暴增至191.45美元，光是今年來就大漲53%。儘管如此，多數人仍把蘋果與賈伯斯畫上等號。對此庫克表示，他與賈伯斯、蘋果員工共享成功榮耀，而且要是賈伯斯在世，賈伯斯仍會是執行長，公司還是會有出色表現。

庫克 奧特曼 矽谷

上一則

奧特曼將復職 經濟學者桑默斯為何坐鎮OpenAI新董事會？

下一則

新疆強迫勞動爭議掃到大馬與越南 電子產品遭美更嚴格審查

延伸閱讀

拜登、庫克、馬斯克與習相見歡 對全球經濟有何意義？

拜登、庫克、馬斯克與習相見歡 對全球經濟有何意義？
習近平與美企主管晚宴 庫克、馬斯克都在座

習近平與美企主管晚宴 庫克、馬斯克都在座
讚擁高素質工程師 庫克：越南是蘋果特殊商業戰略的一部分

讚擁高素質工程師 庫克：越南是蘋果特殊商業戰略的一部分
蘋果財報／庫克法說會談話 未平息投資人的「中國疑慮」

蘋果財報／庫克法說會談話 未平息投資人的「中國疑慮」

熱門新聞

分析師警告，美債殖利率最近降得太猛，且下周遇上感恩節假期交易時間縮短，債市波動可能加劇。圖／路透

美債殖利率為何猛降？伊爾艾朗：波動加劇宜繫好安全帶

2023-11-18 12:26
消息人士透露，通用汽車已收購特斯拉的超大型壓鑄技術供應商TEI。路透

打不贏就買下來 通用傳收購特斯拉一體化壓鑄技術供應商

2023-11-15 15:26
美國經濟仰賴消費力道抵禦衰退，但較富有的美國人，在黑色星期五的購物旺季前夕減少花費，是令人憂心的徵兆。(美聯社)

美經濟是否邁向衰退 得看富人黑五購物力道

2023-11-21 08:40
美國零售商今年黑色星期五檔期商品若大打折扣，一大因素是中國製造商產能過剩，正積極以折扣價外銷海外。（路透）

黑五買iPhone可能划算？巴隆：拜中國輸出通縮之賜

2023-11-17 06:42
聯準會（Fed）主席鮑爾。（路透）

歐美英通膨陡降、利率見頂 這波升息給央行5大教訓

2023-11-15 07:56
沃爾瑪（Walmart）執行長董明倫。（美聯社）

沃爾瑪CEO：美國未來幾個月將出現通縮

2023-11-17 06:27

超人氣

更多 >
專家說除非做到這一點 否則你住的房子並非資產

專家說除非做到這一點 否則你住的房子並非資產
降血糖頭號蔬菜 營養師推薦這個

降血糖頭號蔬菜 營養師推薦這個
「侯柯配定了」他大膽預言：22日以前就會藍白合

「侯柯配定了」他大膽預言：22日以前就會藍白合
阿根廷停止與中方合作？中國外交部：將是外交嚴重錯誤

阿根廷停止與中方合作？中國外交部：將是外交嚴重錯誤
幣安同意支付43億元罰款 執行長趙長鵬認罪辭職

幣安同意支付43億元罰款 執行長趙長鵬認罪辭職