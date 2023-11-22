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世說新聞╱華人區好市多黑五前爆人潮 他們買啥？

輝達Q3營收營收翻3倍 超預期

財經新聞組／綜合報導
晶片製造商輝達公布的第3財季業績翻3倍，超出華爾街的預期。圖為輝達CEO黃仁勳。（路透）
晶片製造商輝達公布的第3財季業績翻3倍，超出華爾街的預期。圖為輝達CEO黃仁勳。（路透）

晶片製造商輝達公布的第3財季業績超出華爾街的預期。但該公司預估下一季會產生負面影響，因為出口限制影響了對中國和其他國家組織的銷售。

輝達財務總監克雷斯(Colette Kress)表示：「預計2024財年第4季我們對這些目的地的銷售額將大幅下降，但我們相信其他地區的強勁成長將足以抵消這種下降。」

輝達面臨的障礙包括來自AMD的競爭。由於出口限制可能限制其GPU在中國的銷售，因此營收預估會下降。

財報聲明顯示，截至10月29日當季，輝達營收年增206%。淨利為92.4億元，或每股3.71元，高於去年同期的6.8億元和每股27分。調整後每股獲利4.02元，高於預期的3.37元。

該公司總營收181.2億元，高於預期的161.8億元。其中資料中心隨著企業訓練人工智慧模型，業務需求大增，營收總計145.1億元，成長279%，超過StreetAccount預期的129.7億元。輝達表示，其中一半的資料中心營收來自亞馬遜等雲端基礎設施供應商，另一半來自消費者網路實體和大型企業。遊戲領域貢獻了28.6億元，成長81%，高於StreetAccount共識的26.8億元。

在財測方面，輝達預計第4財季營收將達到200億元；相當於營收將成長近231%。

本季輝達發表了GH200 GPU，其記憶體比目前的H100更多，並且還配備了一個額外的Arm處理器。H100價格昂貴且需求旺盛。輝達表示，總部位於澳洲的比特幣挖礦資料中心業者Iris Energy以1000萬元價格購買了248台H100，每台約4萬元。

就在2年前，在PC上玩電子遊戲的GPU銷售還是輝達收入的最大來源。但現在，該公司的大部分收入來自伺服器內部的晶片配置。

微軟投資的新創公司OpenAI於2022年推出ChatGPT聊天機器人，促使許多公司在其軟體中尋求添加類似的生成式人工智慧(AI)功能的方法。 因此對輝達GPU的需求增強。

輝達 晶片 人工智慧

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