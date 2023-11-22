Fed最新會議記錄公布 隻字未提降息

根據聯準會(Fed)公布的會議記錄，官員在最近一次會議上表示對短期內降息 興趣不大，特別是在通膨仍遠高於目標的情況下。

10月31日至11月1日舉行的會議記錄顯示，聯邦公開市場委員會(FOMC)成員仍擔心通膨可能持續或走高，可能需要採取更多措施。

至少，他們表示政策需要保持「限制性」，直到數據顯示通膨令人信服地回到2%的目標。

會議記錄指出：「在討論政策前景時，與會者繼續認為，貨幣政策立場必須保持足夠的限制性，以便隨著時間的演進使通膨率回到委員會2%的目標。」

然而，除此之外，會議記錄只顯示，成員們相信他們可以「謹慎行事」，並「根據收到的全部資訊及其對經濟前景和風險平衡的影響」做出決定。

華爾街普遍認為Fed已經結束升息 。聯邦基金期貨市場數據顯示，政策制訂者在本周期中再次升息的可能性幾乎為零。事實上，他們開始預期明年5月開始降息。最終，市場預計Fed將在2024年底前降息相當於4個百分點。

然而，會議記錄並沒有顯示成員們甚至討論何時可能開始降低利率 ，這也在主席鮑爾的會後新聞發布會上得到證實。他當時表示，「事實是，委員會現在根本沒有考慮降息。」

設定短期借貸成本的Fed基準基金利率目前維持在5.25-5.5%之間，為22年來的最高水準。

在其他方面，官員們預計第4季經濟成長將「明顯放緩」，而第3季國內生產毛額(GDP)增幅為4.9%。他們表示，更全面的經濟成長風險可能偏於下行，而通膨風險則偏於上行。

會議記錄指出，就目前的政策而言，委員們表示「這是限制性的，對經濟活動和通膨帶來下行壓力」。