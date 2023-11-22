Fed不提降息 股指止5連漲

美股21日下跌，交易員評估了最新的聯準會 會議記錄，官員們沒有給出降息 的跡象。

道瓊工業指數下跌62.75點或0.18%收3萬5088.29點。史坦普500指數下跌9.19點或0.2%收4538.19點；那斯達克指數下跌84.55點或0.59%收1萬4199.98點。史指和以科技股為主的那指都結束連續5個交易日的上漲。

聯準會表示，由於擔心通膨可能頑固或走高，政策需要保持「限制性」。政策制訂者在10月31日至11月1日的會議結束時，將基準利率 維持在5.25%至5.5%。

會議記錄指出：「在討論政策前景時，與會者繼續認為，貨幣政策立場必須保持足夠的限制性，以便隨著時間的演進使通膨率回到委員會2%的目標。」

聯邦基金期貨定價幾乎一致顯示，聯邦公開市場委員會(FOMC)將在即將舉行的12月會議上保持穩定，並預計5月開始降息。

由於利率「在較長時間內保持較高水平」，住房數據顯示上個月對潛在購房者來說很困難。根據全國房地產經紀人協會(NAR)的數據，10月成屋銷售量為379萬套，低於預期的390萬套。這是2010年8月以來最慢的銷售速度，較前一年下降14.6%。

勞氏(Lowe's)下修全年銷售預期後下跌3.12%。服飾零售商American Eagle全年營收財測低於預期，下跌15.8%。