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小型股將翻身 高利率是隱憂

財經新聞組／綜合報導

分析師表示，今年至今小型股表現明顯落後大型股，隨着有利小型股的季節性因素即將到來，這種情況可望發生改變。

以小型股主的羅素2000指數今年以來僅上漲2.6%，而大型股史坦普500指數上漲18.6%；以科技股為主的那斯達克綜合指數更是大漲36.6%。

不過，BTIG首席經濟數分析師兼總經理克林斯基(Jonathan Krinsky)表示，這種趨勢可能會逆轉，因為微軟和蘋果這兩家史指科技股中權重最大的個股，正在觸及「動能負背離的趨勢阻力位」。而這兩支個股占該指數的47%。

他指出，與此同時，歷史上2月季節性因素對小型股的青睞多於大型股。未來幾周羅素2000指數可能會出現突破，「從現在到2月中旬」，小型股相對於史指的相對表現將進入最佳時期。

小型股的落後表現使其估值相對便宜。美國銀行策略師霍爾(Jill Carey Hall)和伍茲(Nicolas Woods)在研究報告中寫道，羅素2000指數的遠期本益比跌至14個月低點。他們指出，羅素2000指數的本益比是預期的12.3倍，比長期平均水平低19%，是以往本益比的12.6倍。

但是，需要注意的是，羅素2000指數成分股中仍約有40%處於虧損狀態。在經濟衰退期間，如此高比例的小型公司虧損並不令人意外。但現在經濟正在快速發展，獲利不斷上升，這麼高的虧損比例讓人擔憂。

宏觀研究和機構經紀交易商Strategas分析師伯薩克(Nicholas Bohnsack)指出，「雖然不能低估由人工智慧(AI)驅動、小型股主導的『科技榮景2.0』在下一個牛市周期中站上主導地位，但當前的小型股需要整體清除『死錢』，特別是以前的領漲個股。較高的利率將繼續對小型股獲利及其經營構成影響，從而限制其進入資本市場的機會。」（財經新聞組）

那斯達克 利率 史坦普500

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