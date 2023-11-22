財經簡訊

IEA：明年原油供應仍過剩

國際能源總署(IEA)石油 市場和工業部門負責人博索尼(Toril Bosoni)表示，即使OPEC+國家將減產期限延長至明年，2024年全球石油市場供應仍將出現輕微過剩。然而，目前石油市場出現短缺，庫存正在「快速」下降。庫存處於偏低水平，如果需求方或供應方出現意外，波動性就會加大。

美敦力再調高明年獲利財測

美敦力(Medtronic)今年第二次上調全年獲利預期，預計隨著手術量的增加，對其醫療設備的需求將會增加。目前預計2024財年獲利將在每股5.13至5.19元之間，高於先前預期的每股5.08至5.16元的範圍。

客戶支出減 勞氏降全年財測

勞氏(Lowe's)下修全年銷售預期，因為客戶減少DIY支出，導致第3財季銷售額同比下降近13%。預計本財年銷售額總額約為860億元；低於之前預估的870至890億元。可比銷售額將下降約5%，比先前預計的2%至4%降幅還要糟糕。預計調整後每股獲利約為13元，低於先前13.2至13.6元。

迪克體育用品上季業績反彈

迪克體育用品(Dick's Sporting Goods)第3季銷售額和獲利出現反彈，並提高全年財測；該公司上季因盜竊猖獗而大幅下修財測，令投資 人感到震驚。迪克當季營收和獲利超出華爾街 的預期。該公司在財報聲明中表示，在看到「強勁」的返校銷售後，它對假期季節感到「興奮」。

科爾百貨銷售降幅大於預期

科爾百貨(Kohl's)上季銷售額降幅大於預期，原因是在持續高通膨的情況下，顧客在百貨公司的消費減少。第3季可比銷售額下降5.5%，大於分析師預計的下降3%。本季庫存下降13%，為連續第3季下降。該公司還調升全年獲利財測下限，預計每股獲利為2.3至2.7元，先前預測為2.1至2.7元。

百思買獲利超標 營收遜預期

百思買下修全年銷售預期。該公司正經歷一段需求疲軟時期，並為對價格敏感的假日購物者做好準備。這家消費電子零售商上季獲利超出華爾街的預期，但營收卻低於預期。預計本財年營收在431至437億元間，低於先前的438至445億元。可比銷售額將下降6%至7.5%，低於先前的下降4.5%至6%。