債市續飆 穆迪：美債結構性需求仍強 20年期標售優於預期

美國20年期公債的標售買氣暢旺，顯示美債的結構性需求仍強，美債的歷史性漲勢也得以持續，收復了今年來的全部跌勢。 （路透）

美國20年期公債標售買氣暢旺，顯示美債的結構性需求仍強，美債的歷史性漲勢得以持續，並收復了今年來的全部跌勢。先鋒（Vanguard）表示，此種狀況有利資產配置為股六債四的投資 人。

財政部20日標售160億美元的20年期公債，得標殖利率 為4.780%，略低於預期。由於債券 殖利率和價格呈反向走勢，顯示需求比原本預估更強。20年公債的標售結果公布後，美國長債價格隨之攀漲，讓這批20年期公債的買家，立刻有所斬獲。

標售會登場之前，交易員原本擔心，在感恩節假期當周發售債券，恐怕會銷售欠佳，削弱近來公債漲勢的動能。美國11月9日標售了240億美元的30年期公債，因買氣疲弱，一度讓債市暴跌。

信評機構穆迪（Moody's）表示，儘管近來公債市場波動，美債的結構性需求依舊強健；美債支撐以美元為基礎的全球金融系統。該機構並說，美國金融監管當局採取連串行動，改善債市的韌性與效率，預料市場結構會繼續演進。

穆迪寫道：「展望未來，隨著聯準會（Fed）減持美債部位，外國央行、退休基金、保險公司、家庭將成為市場的穩定因子。」

美債價格近來漲勢凌厲，據彭博彙整數據，上周五（17日）為止，本月迄今美債價格攀升2.6%，邁向3月來的單月最佳表現。彭博美國公債指數到20日為止，更收復今年來的全部失土。主要是通膨趨緩和成長降溫，促使投資人相信Fed升息已經告終，並會在明年年中前開始降息，因而搶購美債。

鑒於債券價格一路走揚，先鋒估計，美債未來十年的名目年度報酬將達4.8%~5.8%。美國啟動升息周期之前，當時先鋒估計未來十年的名目年度報酬只有1.5%~2.5%。

先鋒並說，股六債四的資產組合配置，當前情況優於近期歷史。股債配置均衡的長期投資人，十年年化報酬達到至少7%的機率激增，在2021年機率僅有8%，現今驟升至40%。