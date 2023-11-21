執行長最愛用單字：Choiceful

「有選擇性」(Choiceful)這個詞並不完全是被說出來的，但企業執行長們卻很喜歡它。

沃爾瑪執行長麥克米倫是這樣描述普通消費者的：他們試圖削減開支，但仍願意在值得的東西上揮霍。麥當勞執行長肯普欽斯基則用這個詞來形容該公司的漲價策略。當星巴克 執行長納拉西姆漢(Laxman Narasimhan)概述這家咖啡 巨頭的一般和管理費用策略時，這個形容詞再次出現。

根據FactSet的分析，2023年至今「Choiceful」已出現在史坦普500指數成分股的15個財報電話會議中，幾乎是去年的2倍；去年它總共被提到9次。2021年只有Molson Coors和McCormick執行長在財報電話會議上與投資 人問答時表示「有選擇性」。

執行長們發現今年這個形容詞很有用，無論是為了描述當今不尋常的經濟，還是為了讓投資者放心他們可以引導企業渡過難關。

在韋氏字典或dictionary.com上找不到「Choiceful」。 但《牛津英語詞典》指出該詞最早的使用是在1500年代末期；該形容詞在現代書面英語中每百萬個單字中只出現0.002次，使其成為「不屬於正常對話的一部分且大多數人都不知道」的一組單字之一。

如今，執行長們卻用它來形容過去2年行為改變的消費者。通貨膨脹給他們的錢包帶來壓力，導致某些領域縮減支出，但在其他領域則不然。

購物習慣的變化給部分企業的營收和獲利帶來壓力，導致高階主管們強調其策略的深思熟慮。這就是「有選擇性」再次派上用場的地方。

隨著2023年即將結束，經濟學家對於明年是否會出現經濟衰退存在分歧，這可能意味著執行長們需要應對更嚴峻的挑戰。

也許他們需要找到另一個更受歡迎的單字。