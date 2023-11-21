我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

夫妻當眾3P Taco Bell洛杉磯門市爆關門開性愛趴

白男持步槍掃射 俄亥俄州沃爾瑪1死3傷

執行長最愛用單字：Choiceful

財經新聞組／綜合報導

「有選擇性」(Choiceful)這個詞並不完全是被說出來的，但企業執行長們卻很喜歡它。

沃爾瑪執行長麥克米倫是這樣描述普通消費者的：他們試圖削減開支，但仍願意在值得的東西上揮霍。麥當勞執行長肯普欽斯基則用這個詞來形容該公司的漲價策略。當星巴克執行長納拉西姆漢(Laxman Narasimhan)概述這家咖啡巨頭的一般和管理費用策略時，這個形容詞再次出現。

根據FactSet的分析，2023年至今「Choiceful」已出現在史坦普500指數成分股的15個財報電話會議中，幾乎是去年的2倍；去年它總共被提到9次。2021年只有Molson Coors和McCormick執行長在財報電話會議上與投資人問答時表示「有選擇性」。

執行長們發現今年這個形容詞很有用，無論是為了描述當今不尋常的經濟，還是為了讓投資者放心他們可以引導企業渡過難關。

在韋氏字典或dictionary.com上找不到「Choiceful」。 但《牛津英語詞典》指出該詞最早的使用是在1500年代末期；該形容詞在現代書面英語中每百萬個單字中只出現0.002次，使其成為「不屬於正常對話的一部分且大多數人都不知道」的一組單字之一。

如今，執行長們卻用它來形容過去2年行為改變的消費者。通貨膨脹給他們的錢包帶來壓力，導致某些領域縮減支出，但在其他領域則不然。

購物習慣的變化給部分企業的營收和獲利帶來壓力，導致高階主管們強調其策略的深思熟慮。這就是「有選擇性」再次派上用場的地方。

隨著2023年即將結束，經濟學家對於明年是否會出現經濟衰退存在分歧，這可能意味著執行長們需要應對更嚴峻的挑戰。

也許他們需要找到另一個更受歡迎的單字。

投資 星巴克 咖啡

上一則

財經簡訊

下一則

花旗將裁員 傳從300名經理動刀

延伸閱讀

美股連三周10%輝煌漲勢料休整 Nvidia財報天險待跨越

美股連三周10%輝煌漲勢料休整 Nvidia財報天險待跨越
史指收盤微升 股指連漲三周

史指收盤微升 股指連漲三周
交易者大舉敲進買權 策略師：美股近日有撐

交易者大舉敲進買權 策略師：美股近日有撐
美股最錢線/棄主流追小眾 回報似乎更好

美股最錢線/棄主流追小眾 回報似乎更好

熱門新聞

分析師警告，美債殖利率最近降得太猛，且下周遇上感恩節假期交易時間縮短，債市波動可能加劇。圖／路透

美債殖利率為何猛降？伊爾艾朗：波動加劇宜繫好安全帶

2023-11-18 12:26
消息人士透露，通用汽車已收購特斯拉的超大型壓鑄技術供應商TEI。路透

打不贏就買下來 通用傳收購特斯拉一體化壓鑄技術供應商

2023-11-15 15:26
美國零售商今年黑色星期五檔期商品若大打折扣，一大因素是中國製造商產能過剩，正積極以折扣價外銷海外。（路透）

黑五買iPhone可能划算？巴隆：拜中國輸出通縮之賜

2023-11-17 06:42
聯準會（Fed）主席鮑爾。（路透）

歐美英通膨陡降、利率見頂 這波升息給央行5大教訓

2023-11-15 07:56
美國銀行對基金經理人的調查顯示，基於對利率將在2024年下降的強烈信念，基金經理人對債券的看漲程度達全球金融危機以來最高。（美聯社）

美債要翻身了？Pimco：明年是投資美債的黃金期

2023-11-14 18:15
沃爾瑪（Walmart）執行長董明倫。（美聯社）

沃爾瑪CEO：美國未來幾個月將出現通縮

2023-11-17 06:27

超人氣

更多 >
除了銀行 還可把現金放進這三個地方

除了銀行 還可把現金放進這三個地方
明年想去哪兒玩？知名旅遊雜誌大力推薦這國

明年想去哪兒玩？知名旅遊雜誌大力推薦這國
年長忘事難免 但五跡象顯示健忘程度恐異常

年長忘事難免 但五跡象顯示健忘程度恐異常
「最美中國女孩」 ChatGPT捏出來 網友：看到很多人的影子

「最美中國女孩」 ChatGPT捏出來 網友：看到很多人的影子
拜登赦免火雞時鬧笑話 搞混了泰勒絲與布蘭妮

拜登赦免火雞時鬧笑話 搞混了泰勒絲與布蘭妮